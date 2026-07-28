禁廚餘後每頭黑豬養殖成本估大增5000元 豬協：環保飼料是條活路

去年10月底國內爆發首起非洲豬瘟，養豬產業一度拉響最高警報，後來成功防堵疫情擴散，政府決定2027年起讓廚餘養豬正式落日。農業部日前預告，動物性循環原料包含事業廚餘、畜禽屠宰下腳料，以及學校等團膳廚餘等，可作為環保飼料（Ecofeed）料源，作為廚餘養豬戶的替代性飼料。養豬協會今表示，黑豬若改用飼料，每頭養殖成本恐增加5000元，環保飼料對黑豬產業是條活路。

農業部今舉辦「台灣黑豬－在地好豬 值得被看見」記者會，推廣台灣黑豬特色，提升民眾對國產優質豬肉的認識，透過品牌推廣、料理示範、產品展示及互動體驗等多元內容，帶領民眾重新認識台灣黑豬的風味特色、產業價值與飲食文化。根據農業部畜牧司統計，國內目前在養毛豬頭數約520萬頭，其中9%為黑豬，約46.8萬頭。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，黑豬如果用飼料養殖要多養半年，每天吃2公斤的飼料約30元，每隻每月的飼料成本就要900元左右，6個月就要超過5000元，而廚餘目前不用錢，甚至還有補貼，大家自然會想用廚餘來餵豬，但明年就要禁止廚餘養豬，政府還是要給黑豬一條活路。

林承德另指出，豬肉的風味跟飼養時間比較有關，與是否吃飼料或廚餘其實沒有太大關係，否則白豬如果改吃廚餘，飼養1年下來品質也是很好，主要差別在於如果要滷肉，黑豬的皮比白豬要厚。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，黑豬飼養大概要1年時間，白豬則大概半年而已，假如完全只吃飼料，黑豬的飼養成本會大大增加，去年底出現非洲豬瘟疫情下，不少黑豬養豬戶改以飼料餵豬，已經因為成本大增而退場，未來有環保飼料下，黑豬產業生機得以保住。