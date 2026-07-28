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登玉山好消息 排雲山莊升級增20床…但住宿費也要漲了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山主峰線上的排雲山莊，經整修改善現有空間，總床數將由既有116床提升至136床，增加山友中籤機會。圖／玉管處提供
玉山主峰線上的排雲山莊，經整修改善現有空間，總床數將由既有116床提升至136床，增加山友中籤機會。圖／玉管處提供

玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，但想完成挑戰，除了體力，更講運氣，因排雲山莊僅116床位，中籤率低。為讓更多人順利追夢，玉管處改善現有空間，再增加20床位，9月起納入抽籤，同步提升住宿環境，唯收費標準也將調整。

玉山國家公園管理處指出，玉山主峰線為國內熱門的國際級登山路線，但考量登山安全、山域環境及設施承載量，而有總量管制，每日單攻限60人，最重要的宿營地排雲山莊床位有限，每日僅限116人，均須透過電腦抽籤決定入園資格。

正因為，排雲山莊僅有116個床位，每逢假日或登山旺季，中籤率偏低，而常被山友戲稱，登玉山最難的不是體力問題，而是抽床位運氣。玉管處今年為此改善排雲山莊服務空間與機能，重新調整空間配置，提高住宿人數，並提升住宿環境。

玉管處表示，經空間調整，排雲山莊1樓新增10人寢室2間，共增加20個床位，加上既有116床位，總床位增至136個，且從今年8月1日，也就是下周六開始先以遞補方式開放使用，9月1日正式將20床位納入抽籤，以提高中籤率。

此外，也參考日本山屋乾溼分離管理模式，重新規畫山莊內外空間及動線，新增戶外雨具吊掛區，設置更衣室及專屬乾燥室；增加太陽能光儲系統供手機充電，也減少瓦斯使用；重整多功能交誼廳，改善用餐環境，並加厚床墊提高睡眠品質。

玉管處也提到，此次排雲山莊改善，同步提升如廁環境，原戶外廁所廁間全部為蹲式馬桶，經整修，1樓廁間改為1蹲2坐外，2樓整理後新設2蹲2坐共計4間廁間，總數為3個蹲式馬桶4個坐式馬桶，並設有扶手讓使用上更安全省力。

隨排雲山莊空間環境升級，收費也將進行調整，玉管處表示，目前每床位480元，後續將依使用者付費原則，並參照歷年來山莊整改建及維護費用計算，預計調整收費標準，透過預告程序進行，也再次呼籲山莊設施維護不易，盼山友共同愛護。

玉山主峰線上的排雲山莊。圖／玉管處提供
玉山主峰線上的排雲山莊。圖／玉管處提供

玉山主峰線上的排雲山莊。聯合報系資料照
玉山主峰線上的排雲山莊。聯合報系資料照

排雲山莊 玉山 玉山國家公園 籃球

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