獨／史上招最多！高鐵即將迎來新車 徵45名駕駛 月薪上看8萬

台灣高鐵通車20年，力拚「高鐵2.0」服務升級，從交新車開始，要提升運能以因應增班需求。但新車來了誰要開？高鐵破紀錄，一口氣開出45名駕駛缺，受訓完上線服務月薪上看8萬，年薪破百輕而易舉。吸引不少有志之士，目前已經收到約700份履歷，將分批進用。

高鐵公司向日本購買12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」，預計後天交車、8月15日將飄洋過海來到台灣，最快明年中首輛新車就能和現有的34組「700T」列車共同投入服務。迎新車，高鐵也悄悄啟動駕駛招募計畫。

據了解，過往高鐵徵駕駛，主要透過內部甄選及外部招聘雙軌制，一次開缺最多只招30人、合格率約僅有5%。高鐵公司上次公開招募是去年7月，時隔近一年，為了新車，這次一舉開缺45位駕駛，創下通車20年來單次招募最多駕駛紀錄。機會難得，截至目前已吸引約700份履歷投遞。

高鐵表示，新車駕駛從今年起分批進用。新駕駛通過8個月受訓期，及1174小時的學術科訓練後上線執勤，月薪含津貼上看8萬。

不過由於N700ST跟700T駕駛系統不同，因此45位新車駕駛，及現有的213位列車駕駛（含駕駛督導），皆需學習新舊車系統。預計明年初配合新車正線測試時分批完成訓練，訓練內容包括課堂課程、模擬機訓練及實車訓練等。