婦人車禍長短腳 正前開人工髖關節置換術助改善

台南53歲廖姓婦人因車禍傷及左側髖關節，逐漸惡化為長短腳不良於行，醫師評估後採用微創正前開人工關節置換手術，利用術中平躺特性準確比對雙腳長度，幫助病人重拾行動力。

奇美醫院骨科部主治醫師張文碩今天在院內衛教宣導會表示，這名病人到門診就醫後經檢查為「左側股骨頭缺血性壞死合併創傷後關節炎」，導致股骨頭塌陷，雙下肢出現明顯長短腳情形，因嚴重跛行及疼痛，長期依賴助行器及輪椅，並服用高劑量止痛藥。

廖姓婦人出席分享當時情形表示，去年4月車禍壓到左側骨盆至大腿處，經一段時間復原後，狀況卻逐漸惡化，行走時會痛，後來竟無法正常行走，甚至只能坐輪椅代步，醫師建議進行人工髖關節置換手術，今年4月術前檢查時，兩隻腳長度差距已達2.7公分。

張文碩表示，經評估後採用「微創正前開全人工髖關節置換手術」，利用病人以平躺姿勢進行手術特性，準確比對雙腳長度與調整肌肉張力，成功改善長短腳問題，病人術後隔天即可下床活動，1週後出院時，已不需使用助行器便可平穩行走，至今回診追蹤一切正常。

他說，人工髖關節置換手術發展已相當成熟，傳統主流為「側開或後開」術式，微創正前開術式近年來在歐美國家及台灣使用比例成長快速，主要優勢包括肌肉破壞少，病人術後疼痛感明顯降低，有助提早下床活動與復健，並降低術後長短腳發生機率。

張文碩表示，微創正前開術式適用範圍雖愈來愈廣，但傳統側開及後開術式視野較開闊，適合處理高度複雜髖關節變形、嚴重骨骼畸形及人工關節翻修手術等，新舊術式各具優勢，建議民眾可與骨科醫師共同討論及評估，選擇最符合需求的治療方式。