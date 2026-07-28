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世界肝炎日 癌團調查：3成勞工認工作高壓傷肝、金融業勸酒文化最嚴重

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
今天是世界肝炎日，台灣癌症基金會公布「台灣職場文化與B型肝炎調查結果」，發現全台40歲以上工作人口中，近3成認為工作壓力與心理負荷已影響肝臟健康。記者林琮恩／攝影
今天是世界肝炎日，台灣癌症基金會公布「台灣職場文化與B型肝炎調查結果」，發現全台40歲以上工作人口中，近3成認為工作壓力與心理負荷已影響肝臟健康。記者林琮恩／攝影

今天是世界肝炎日，台灣癌症基金會公布「台灣職場文化與B型肝炎調查結果」，發現全台40歲以上工作人口中，近3成認為工作壓力與心理負荷已影響肝臟健康，工作中且罹患B型肝炎民眾，近4成中斷追蹤，原因包括自認身體沒問題，及工作太忙沒有時間等。台癌醫療副執行長張家崙呼籲，雇主應提醒員工篩檢B、C型肝炎，並提供健康追蹤假，讓員工能安心回診。

台灣癌症基金會於6月底至7月初期間，調查年滿40歲仍在職或5年內有工作經驗者，搜集共1073分有效問卷，並鎖定可能導致肝臟風險長期累積的因素，包括應酬飲酒、長工時、吃宵夜卻少運動、藥草取代偏方等面向分析。結果發現，27.3%勞工日為工作壓力與心理負荷為職場傷肝主因，其次則是外食及飲食不規律、輪班睡眠剝奪、長時間工作與過勞及應酬飲酒文化。

調查發現，B肝帶原勞工，僅64.3%有固定定期追蹤，其餘37.5%未追蹤、中斷追蹤或未固定追蹤，此外，46%勞工不知道政府提供B、C型肝炎篩檢，24%勞工知道篩檢服務卻未接受篩檢。張家崙指出，知情卻未篩檢者及感染B肝卻未定期追蹤者，主要原因前二名均為「自認身體健康沒問題」，及「工作太忙，沒有時間」。

勸酒文化是導致肝炎主因之一，調查分析，2成勞工表示經常或偶爾感受到「不得不喝酒」壓力，最容易感到飲酒壓力的產業別，第一名為金融保險業，占47.7%，其次為軍公教人員占37.5%，批發零售、住宿及餐飲業占34.1%，製造業及傳統產業占25.1%。

張家崙建議，為建構護肝友善職場，企業應提供讓員工可安心完成篩檢及追蹤環境，提醒符合資格者善用免費篩檢確認自身狀態，提供肝功能異常或疑似演者，提供就醫轉介資訊，並提供健康追蹤假，讓員工能彈性安排抽血、腹部超音波與醫師評估，也要建立「不勸酒」文化，不以飲酒作為社交或績效壓力，同時不要求揭露B肝罹病事實或影響考績，並提供足夠衛教資訊。

台大醫院副院長高嘉宏指出，職場文化不是肝癌單一原因，但因B肝無症狀，容易忽略篩檢、治療，且對於B肝帶原者或肝功能異常者而言，若長期處在應酬飲酒、工作過勞、輪班睡眠不足、外食宵夜、高油高糖飲食，甚至以保健食品或藥草偏方取代就醫追蹤的環境，恐讓肝臟負擔持續累積，或讓原本應篩檢、追蹤與治療的疾病病程被延後處理。

衛福部國健署長沈靜芬指出，台灣不只有台積電，消除C肝進程也領先世界雖是全球第2個消除C肝國家，但在她心中仍是「第一名」，此外，我國推動B型肝炎新生兒疫苗接種，5歲以下兒童B肝帶原率小於千分之一，「也是世界第一」。中研院院長陳建仁說，政府配合C肝防治，推動「B、C型肝炎一起篩檢」，呼籲未篩檢者盡快受檢，帶原者應好好追蹤、配合醫囑治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

癌症 肝癌

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