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衣服褪色難逆轉！達人傳授護色4關鍵細節 不是每件都能曬太陽

聯合新聞網／ 綜合報導
預防衣物褪色，家事達人陳映如建議，與其事後補救，不如平時清洗與晾曬時多注意細節。 示意圖／ingimage
預防衣物褪色，家事達人陳映如建議，與其事後補救，不如平時清洗與晾曬時多注意細節。 示意圖／ingimage

許多民眾經常面臨衣服洗幾次就甩色、褪色的生活困擾。家事達人陳映如近期在臉書針對廣大網友詢問「衣服甩色、褪色了，還有辦法恢復嗎？」給出答案，她表示，衣物若已明顯褪色，代表布料中的染料已經流失，大多數情況下是無法恢復原本顏色的。因此與其事後補救，不如平時清洗與晾曬時多注意細節，才能有效延長衣物壽命與色澤。

對於平日的洗滌保養，陳映如特別整理出四大預防褪色的關鍵動作，建議民眾多加留意：

衣服翻面再洗：可以減少衣物表面與洗衣槽、其他衣物摩擦，降低褪色機率。

放入洗衣袋：尤其是容易摩擦的衣物，使用洗衣袋能減少拉扯與磨損，讓顏色更耐久。

選擇中性洗衣精：避免使用清潔力過強或偏鹼性的洗劑，較能保護衣物纖維與染料。

晾曬時避開陽光直射：長時間曝曬在強烈日光下，紫外線會加速染料分解，讓衣服越曬越褪色。建議翻面晾曬，並選擇陰涼、通風處，更能延長衣物壽命。

除了被洗到褪色，強烈日照也是導致衣物變色的主因之一。《日本獅王》網站曾建議，洗衣服前一定要先確認衣服上的洗滌標籤，若標示為陰乾就請陰乾，不要拿到太陽底下曬；若無標示但擔心褪色，最好也是採取陰乾方式，翻面陰乾更好。陳映如也曾於臉書上建議，例如像是羊毛、蠶絲等動物纖維的衣物就要避開強光，曬在陰涼通風處即可。

針對陽光曬衣的時間控制與乾濕判斷，日媒《Hint-Pot》也曾訪問洗滌劑製造商，建議戶外晾衣服約控制在2-3小時就差不多了，尤其紫外線較強的夏天，在強烈陽光下長時間晾曬容易損壞織物或導致褪色，視衣物厚薄程度，最好不要超過4小時。

《日本獅王》也提醒，衣服乾了之後應該要馬上收起來，即使是室內曬衣，若一直晾著置之不理還是有變色的可能。判斷衣服是否曬夠可用手摸摸看，若摸起來完全乾燥、沒有任何潮濕感，就代表可以收起來了。總結烈日曬衣服4要點：先確認洗滌標籤，若標示「陰乾」就不要拿去日曬；將衣服翻面晾乾，避免正面直曬；選擇通風良好的陰涼處陰乾；不管室內室外晾衣服時間都不宜過久，室外陽光下約3小時已足夠。

萬一衣服真的不幸曬到褪色，由於紫外線破壞布料纖維中的染料分子結果基本上是不可逆的，很難完全恢復，因此預防比補救重要。不過仍可透過一些方式改善狀況，如果是黑色衣服，用黑色染料、菠菜汁、啤酒等浸泡，有機會將掉色的黑色衣服盡量恢復顏色；其他顏色衣服，則可考慮以補色劑或染劑重新上色，並建議整件衣服一起染，不要只補局部，以免產生色差。

太陽

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