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新冠疫情流感化！高雄單周就診暴增1.2倍 6死全是未打疫苗長者

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全患者三類高風險族群，若與上一劑間隔滿6個月，即可追加第2劑。圖／高雄市衛生局提供
65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全患者三類高風險族群，若與上一劑間隔滿6個月，即可追加第2劑。圖／高雄市衛生局提供

國內新冠疫情呈現「流感化」趨勢，高雄市疫情也快速攀升，高雄市衛生局27日公布最新疫情監測，第29周（7月19日至25日）新冠門、急診就診人次達1493人，較前一周暴增121.5%；今年截至26日已累計27例新冠重症，其中6人不幸死亡，死者全數為65歲以上長者，且都沒接種新冠疫苗。

衛生局分析，今年累計27名重症患者中，約85%為65歲以上長者、88%有慢性病史，另有74%未接種本季新冠疫苗；死亡個案中，8成有慢性病，全數未接種本季疫苗，顯示高齡、慢性病患者仍是感染後演變重症及死亡的高風險族群。

目前高雄65歲以上長者的新冠疫苗接種率僅25.09%，代表多數長輩仍處於保護力不足的空窗期，衛生局提醒，疫苗接種後約需兩週才能建立足夠保護力，呼籲符合資格民眾不要再觀望，尤其患有慢性病的高齡長者，更應儘速接種，以降低重症及併發症風險。

配合中央政策，新冠疫苗全民接種措施已延長至9月28日，只要自去年10月1日起未接種本季疫苗者，都符合接種資格；另外，65歲以上長者、55至64歲原住民及免疫功能不全者，若距離上一劑已滿6個月，也可追加第2劑，加強保護力。

隨著疫情升溫，衛生局呼籲民眾提高防疫警覺，進入醫療院所、長照及幼托機構，或搭乘大眾運輸、前往人潮擁擠及通風不良場所時，建議佩戴口罩，落實勤洗手及咳嗽禮節，降低病毒傳播風險。

全民接種新冠疫苗延長至9月28日止，去年10月1日起尚未接種者皆符合資格，把握機會盡早完成接種。圖／高雄市衛生局提供
全民接種新冠疫苗延長至9月28日止，去年10月1日起尚未接種者皆符合資格，把握機會盡早完成接種。圖／高雄市衛生局提供

新冠疫情流感化！高雄單周就診暴增1.2倍，27例新冠重症個案，其中6死全是未打疫苗長者。圖／高雄市衛生局提供
新冠疫情流感化！高雄單周就診暴增1.2倍，27例新冠重症個案，其中6死全是未打疫苗長者。圖／高雄市衛生局提供

新冠疫情流感化！高雄單周就診暴增1.2倍，27例新冠重症個案，其中6死全是未打疫苗長者。圖／高雄市衛生局提供
新冠疫情流感化！高雄單周就診暴增1.2倍，27例新冠重症個案，其中6死全是未打疫苗長者。圖／高雄市衛生局提供

新冠疫情流感化！高雄單周就診暴增1.2倍，27例新冠重症個案，其中6死全是未打疫苗長者。圖／高雄市衛生局提供
新冠疫情流感化！高雄單周就診暴增1.2倍，27例新冠重症個案，其中6死全是未打疫苗長者。圖／高雄市衛生局提供

疫情 高雄 衛生局

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