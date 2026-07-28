東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

日本知名推理小說作家東野圭吾日前因大腸癌病逝，享壽68歲，消息震撼書迷，也再度引發外界對大腸癌防治的關注。醫師指出，大腸癌早期往往沒有明顯症狀，等到出現血便、腹痛或排便習慣改變時，病程可能已經進展。不過，大腸癌也是少數能透過篩檢找出癌前病變，甚至提前阻斷癌症發生的癌別。

根據最新癌症登記資料，大腸癌發生人數居國人十大癌症第2位。基隆長庚醫院直腸肛門科主治醫師黃傳祈表示，大腸癌若能透過篩檢早期發現，配合微創手術及完整的術後照護，多數患者可獲得良好治療成效。目前衛福部國健署提供糞便潛血篩檢，陽性不代表確診，但應盡快接受「大腸鏡」檢查，找出真正的出血原因。

黃傳祈指出，大腸癌初期通常沒有明顯症狀，部分患者甚至完全沒有不適，容易因自認健康而忽略檢查。隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現血便、糞便變細、便祕與腹瀉交替、排便習慣改變、腹部疼痛、體重下降、貧血或容易疲倦等警訊。

然而，出現症狀並不代表一定罹患大腸癌，也可能與痔瘡、腸道發炎或其他疾病有關，仍應接受進一步檢查釐清原因。尤其大腸癌早期症狀不明顯，不能只靠身體感覺判斷，定期篩檢仍是早期發現及降低死亡風險的重要方法。

衛福部國健署目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲且父母、兄弟姊妹或子女曾罹患大腸癌者，每2年1次免費糞便潛血檢查。糞便潛血檢查不需要限制飲食，也不具侵入性，民眾只要在家採取少量糞便檢體，即可初步確認腸道是否有肉眼看不見的出血。

黃傳祈提醒，糞便潛血檢查呈陽性，不代表已經確診大腸癌，也可能是痔瘡、瘜肉或其他消化道出血造成，但仍應盡快接受「大腸鏡」檢查，找出真正的出血原因。

大腸鏡除了能直接觀察腸道內部，若發現癌前瘜肉，也能在檢查過程中同步切除，避免瘜肉日後持續惡化。國健署資料顯示，糞便潛血陽性者若延遲超過6個月未接受大腸鏡檢查，罹癌風險將增加；若完全沒有進一步確診，死亡風險也會明顯提高。

除了篩檢制度逐步擴大，大腸癌手術及術後照護方式也持續進步。黃傳祈說，一名75歲女性確診第2期大腸癌後，至基隆長庚接受治療。醫療團隊評估後，為患者進行機械手臂輔助腹腔鏡右側大腸切除及腸道吻合手術，並導入術後加速康復計畫ERAS，由外科醫師、麻醉科、護理師、營養師及復健等跨專業團隊共同照護，患者術後恢復順利，住院5天即出院。

ERAS並非單一手術技術，而是一套涵蓋術前、術中及術後的整合照護流程。術前先進行營養及身體狀況評估，術中採取微創手術、精準麻醉及多模式疼痛控制，術後則鼓勵病人在安全情況下提早喝水、進食及下床活動，降低長時間臥床造成的肌力流失與併發症。

黃傳祈表示，傳統觀念常認為，腸道手術後應長時間禁食、臥床休養，但過度限制活動與進食，反而可能延緩身體恢復。透過ERAS整合照護，可在兼顧安全的前提下，減輕疼痛、降低併發症、縮短住院天數，讓病人更快恢復原有生活。

他強調，大腸癌防治的關鍵仍是「及早發現、及早治療」。民眾不應因為沒有症狀，就忽略公費篩檢，也不要因擔心大腸鏡不舒服而延誤檢查。若糞便潛血檢查異常，或持續出現血便、排便習慣改變、腹痛、貧血及不明原因體重減輕，應盡早就醫把握治療時機。