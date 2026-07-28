大陸「仙草」2種農藥超標 逾35公噸遭退運銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項共12項，包括各式食品、農產品等，其中一批中國大陸出口，共3萬5360公斤的仙草，檢出農藥賽滅寧、巴克素超標，被要求退運或銷毀；另有兩批由「品嘉環球有限公司」報驗的印尼製魚味脆片，合計925公斤，檢出依規定不可使用的糖精，食藥署針對該公司在邊境採逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，祈福國際貿易有限公司報驗一批總重逾35公噸仙草，檢出殘留農藥賽滅寧0.04 ppm、巴克素0.08 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，賽滅寧以0.03 ppm為法規容許值、巴克素以0.05 ppm為法規容許值，2項農藥雙雙超標，依規定必須退運或銷毀。業者為6個月內首次違規，抽驗比率調升為加強抽批，抽驗比率2至5成，中國同號列產品仍維持一般抽批。

2批由「品嘉環球有限公司」報驗的印尼魚味脆片，分別檢出糖精每公斤0.21克及0.24克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非甜味劑糖精或糖精鈉鹽表列准用的食品範圍，這2批印尼的魚味脆片必須退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署針對「品嘉環球有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年，從115年1月20日至115年7月20日止，受理印尼的穀物調製食品，報驗646批，檢驗不合格8批，不合格率1.2%。劉芳銘指出，檢驗不合格原因為防腐劑及甜味劑不合格，食藥署已經從115年6月2日起至115年8月27日止，在邊境針對印尼的穀物調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

由業者「奧姆國際有限公司」報驗的一批印度香米，檢出殘留農藥賽速安0.2 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑賽速安於米類容許量為0.1 ppm，這批印度香米必須退運或銷毀。劉芳銘說，將針對該公司在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%，統計近半年，從115年1月20日至115年7月20日止，受理印度的白米，報驗24批，檢驗不合格3批，不合格率12.5%。

劉芳銘指出，檢驗不合格原因為農藥殘留超標，食藥署已經從104年1月1日起，在邊境針對米採監視查驗，抽驗比例為100%。