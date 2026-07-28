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中研院揭大腦演化之謎！研究成果登國際權威期刊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
文昌魚大腦空間細胞類型圖譜在三維空間中將細胞的分子特徵精確定位。圖／中央研究院提供
文昌魚大腦空間細胞類型圖譜在三維空間中將細胞的分子特徵精確定位。圖／中央研究院提供

高度複雜的人類大腦如何演化而來，一直是演化生物學的重要謎題。中研院細胞與個體生物學研究所研究員游智凱帶領的團隊，首度建構文昌魚大腦的「3D空間細胞類型圖譜」，發現負責人類思考、記憶與決策等高階認知功能的大腦皮質，並非共同祖先脊索動物原有的構造，而是在脊椎動物演化過程中逐步形成，為理解人類大腦的起源提供重要線索。研究成果於2026年7月發布於國際期刊《科學進展》(Science Advances)。

要追溯脊椎動物大腦的演化起源，不能只研究魚類、老鼠或人類等脊椎動物，還需從保留較多共同祖先特徵的近緣物種中尋找答案。文昌魚與脊椎動物同屬脊索動物，保留了脊椎動物遠古祖先最原始的神經系統，因此常被視為探索演化起源的重要模式生物。團隊分析文昌魚大腦中不同細胞的基因活動，再將這些細胞精確定位到大腦的立體空間，建立完整的「3D空間細胞類型圖譜」。

中研院表示，研究發現，看似簡單的文昌魚大腦，歷經數億年演化仍保留著「前腦－中腦－後腦」的三段式基本架構。更重要的是，文昌魚大腦中存在類似「丘腦間限制帶（ZLI）」與「中腦－後腦交界（MHB）」的區域，這兩個區域過去被認為是脊椎動物特有的「發育地標」。這項成果一舉修正學界既有認知，顯示早在更早期的脊索動物階段，就已在胚胎發育時發展出用以劃分腦區，並引導神經發育的地理邊界標記「發育地標」。

不過，游智凱指出，文昌魚腦部雖具備基礎的三段式架構，卻缺少與「端腦(telencephalon)」相關標記基因的表現，顯示與高階認知功能相關的端腦結構，並非脊索動物祖先原本就有的特徵，而是脊椎動物演化過程中才出現的創新構造。這項研究首次將文昌魚的大腦「看清楚」，證實脊椎動物複雜的大腦是以古老祖先留下的基本架構為基礎，再於演化過程中逐步發展出新構造。也讓科學家首次能回答—人類大腦哪些構造來自共同祖先？哪些是在脊椎動物演化過程中新誕生？

中研院表示，本研究的關鍵突破，在於建立高解析度的「3D空間細胞類型圖譜」。這張圖譜如同一張「大腦立體導航地圖」，清晰呈現文昌魚大腦三維空間中的數萬個神經細胞，及其類型、功能與腦區中的位置。

「當我們第一次在三維空間中精確定位細胞的分子特徵，看到那些過去被認為不存在的發育地標清晰顯現時，團隊成員都非常興奮！」論文第一作者細生所博士後研究學者林哲毅表示，過去科學家多半只能透過少數基因或局部解剖來推測演化，就像盲人摸象，透過立體圖譜，終於得以從全景視角檢視大腦可能的演化歷程。

中研院說明，這項研究克服多項技術挑戰，由中研院關鍵突破研究計畫及國科會專題研究計畫支持，已發表於《科學進展》(Science Advances)。論文共同作者包括細生所博士後研究學者許文馨、博士後研究學者李坤龍、研究助理陳宜芝、研究員蘇怡璇、研究員周申如，以及高通量定序核心設施研究技師呂美曄、研究助理陳怡樺。

中研院 認知功能

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