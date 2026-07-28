台中非洲豬瘟監察院調查後糾正 審計部提出改善4面向

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，監察院調查後已對台中市府提案糾正；審計部在最新的審核報告中指出，經跨域專案查核所提重要審核意見，依畜牧場登記及管理、防疫措施、永續發展計畫、稽查廚餘再利用檢核養豬場等提出改善4個面向。

審計部表示，台中市政府辦理非洲豬瘟防疫及管理情形，經監察院調查結果，於今年3月4日提案糾正市府，指出市府坐視非洲豬瘟案例場斃死豬數量已遠超過化製量，警示標準，貽誤防疫先機；長期怠於落實畜牧場生物安全及防疫輔導，又於國軍協助清消之關鍵時刻，擅赴案例場擾動；疫情調查資料反覆不一甚至錯誤；未依規定稽查廚餘高溫蒸煮情形，致生防疫禍端；以露天挖坑方式堆置廚餘，臭味四逸、民怨迭起。全國實施豬隻禁運禁宰15日緊急防疫期間，營業損失與產業補助支持措施合計高達21億餘元，重創我國養豬產業及內需市場。

經中市府檢討結果，已就畜牧場管理、生物安全、疫情監測、通報應變、廚餘管理及跨機關協調等面向提出改善措施，包括建立養豬場風險分級管理、導入AIoT及GPS等智慧監控技術、修訂防疫應變及疫情調查標準作業程序、強化廚餘養豬場及掩埋場管理，並建立教育訓練、專家諮詢及跨機關協調機制，以提升疫情預警、應變處置及整體防疫治理能力。

審計機關重要審核意見中，為加強查核台中市畜牧場管理、防疫及畜牧永續發展計畫推動情形，經蒐集國內外文獻，並參酌農業局、動保處及環境保護局施政重點，研訂查核重點，經召開專家諮詢會議，以周延查核面向。將台中審計處進行跨域專案查核所提重要審核意見，依畜牧場登記及管理、防疫措施、永續發展計畫、稽查廚餘再利用檢核養豬場等提出4個面向。