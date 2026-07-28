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颱風白海豚2、3天內增為強颱「又大又強」 吳聖宇：下周恐侵襲日本

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
颱風白海豚預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站
颱風白海豚預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站

颱風白海豚昨天下午生成，持續增強中。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，白海豚未來2到3天內恐達到強颱等級，且會逐漸合併熱帶洋面上的其他低壓區，範圍顯著擴大，未來將會變成又大又強的颱風。

吳聖宇指出，白海豚路徑上仍是大致朝向日本附近移動，下周有侵襲日本的機會，但是侵襲的區域仍有很大的變動性，目前系集預報從西至琉球、東至關東的預測都有，分散程度仍然太大，現在要說會侵襲日本哪個區域可能還言之過早，但提醒下周要去日本的民眾注意。

吳聖宇指出，等到白海豚侵襲日本之後，接下來引動的大規模季風低壓帶北抬，槽中擾動的發展變化也將是下周後半一直到8月中旬天氣的關鍵，擾動發展的位置以及是否接近影響台灣需持續留意，但是目前同樣言之過早，暫時只需繼續留意預報變化即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

琉球 颱風 日本

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