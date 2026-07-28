甲醛炊粉引疑慮 酒精、陽光同列1類致癌物 清大教授揭2關鍵決定真正風險

毒油事件及甲醛炊粉引發食安疑慮，清華大學材料系特聘教授周卓煇呼籲，政府應建立「食安事件SOP 123」；他也提醒，甲醛雖被IARC列為第1類致癌物，但同類還包括陽光、酒精、菸草及加工肉品，分類反映的是科學證據強度，實際風險仍取決於暴露劑量與時間。

周卓煇表示，重大食安事件不應只停留在事後究責，更應成為制度改革契機。從工程倫理角度來看，預防風險勝於事後補救、制度建立也勝於個人應變，因此提出「食安事件SOP 123」，盼建立全民能理解、各部會能迅速啟動的標準應變機制。

周卓煇建議建立「食安事件SOP 123」，包括24小時內透明通報、成立跨部會應變中心並統一發布資訊；72小時內雙軌追查產品流向及汙染原因，必要時下架回收並公布進度；30天內完成事件檢討，提出法規、檢驗制度改善措施及時程，公開調查結果並納入定期演練。

針對民眾關注食品中的致癌物質，周卓煇也提醒，國際癌症研究機構（IARC）的致癌物分類，反映的是「致癌科學證據強度」，並非直接代表毒性或危險程度，判斷實際風險仍須考量暴露劑量與時間。

他舉例，IARC第1類為具有充分人體致癌證據，包括陽光、酒精、菸草、甲醛及加工肉品；2A類為很可能致癌，包括紅肉、高溫油炸物及柴油引擎廢氣；2B類為可能致癌，包括醃漬蔬菜、極低頻磁場及汽油引擎廢氣；第3類則是現有證據不足以歸類。

周卓煇強調，即使同屬第1類，陽光、酒精與抽菸的實際風險仍有很大差異，因此民眾不必看到「第1類致癌物」就過度恐慌，真正關鍵仍是接觸的「量」與「時間」。面對未來食用油、農產品、乳品、食品添加物等食安事件，政府若能建立制度化應變及資訊公開機制，才能降低社會恐慌並重建民眾對食安治理的信任。