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消除C肝送WHO認證半年無回應 國健署持續追蹤
台灣10年努力，去年底提前達到消除C肝成果，衛福部今年初向世衛申請認證，截至目前時過約半年尚無獲得對方回應，國健署今天證實此事，將持續追蹤相關進展。
世界衛生組織（WHO）2016年推出2030年消除病毒性肝炎願景，衛生福利部去年底舉辦國際記者會，發表台灣提前2025年達消除C肝成果，診斷率、治療率均達9成以上等，待國際專家檢核後正式發布成果。若順利通過，將超前5年成為亞洲領先，與冰島、澳洲、埃及等國並列前段班。
衛生福利部國民健康署今年年初向世界衛生組織西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」，將依世界衛生組織西太平洋區署內部程序處理。國健署長沈靜芬今天上午出席台灣癌症基金會發布「職場B肝調查」記者會，會前接受媒體聯訪，被問到台灣消除C型肝炎證明申請進度。
沈靜芬說，「台灣消除C型肝炎報告」已經送交世界衛生組織西太平洋區署，對方也已確認收件。不過，截至目前為止，尚未收到任何回覆，後續仍須視世界衛生組織西太平洋區署的審查進度而定，因此目前還無法預估何時會有正式回應，將持續追蹤相關進展。
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