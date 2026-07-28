消除C肝送WHO認證半年無回應 國健署持續追蹤

不少人認為，只要身體沒有病痛，就代表沒事不必看醫生檢查，但糖尿病的危險往往藏在看似正常的日常生活中。加護病房（ICU）護理師林婷近日分享一起案例，一名50多歲男子確診糖尿病多年，卻因為自認身體沒有不適，長期拒絕治療及監測血糖，直到因發燒引發敗血症送進加護病房，醫護人員脫下他的襪子後，眼前景象讓「整個護理站都安靜了」。

2026-07-28 11:33