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學者提醒人工遮陽物易蓄熱 籲種樹降溫

中央社／ 台北28日電

學者分析，人們面對夜間高溫，能調適的手段已經愈來愈少，人工構造物日間雖然能遮陽，到了晚間卻可能有蓄熱的情況；呼籲仍應以種樹為優先，才有機會降低地表氣溫。

極端氣候正影響人類生活。法國今年6月出現猛烈熱浪，巴黎氣溫一度突破攝氏40度。根據統計，大巴黎區當時記錄到近3000人死亡，是往常的兩倍多。

成功大學建築學系教授林子平告訴中央社記者，日前他才剛從法國返台，法國當地面對熱的威脅比台灣更惡劣，可能傍晚5、6時氣溫仍有35、36度。

然而，林子平指出，或許是文化使然，法國人認為政府不應該全面去配置冷氣，也覺得空調這不是一個健康或長久之計；政府還是以城市綠化，然後戶外有降溫點、飲水點，把人帶到戶外。

林子平也關注台灣「熱帶夜」的情況，統計2013至2022年每年7月自深夜11時至翌日凌晨4時，如北部都會區、桃園、新竹、台中、彰化及西南部，都有大範圍的區域，夜間氣溫達27度出現的頻率逾8成。

以調適為出發點，環境部推動「國土綠蔭氣候調適政策（都市林計畫）」，將由傳統植樹數量導向，轉向重視樹冠覆蓋率、步行遮蔭率、樹木存活率及高溫熱區改善等實際效益。

環境部指出，將以「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」為目標，創造6分鐘步行可達的綠色生活圈，並達成林蔭體感降溫8度。

林子平分析，「人們對於熱帶夜能應對的手段已經愈來愈少」。白天或許可以使用人工構造物遮陽，然而很多人工構造物到了晚上反而會更蓄熱；此外，當人們開越多冷氣，戶外其實就越高溫，因此也不能把冷氣當作唯一解決高溫的工具。

林子平解釋，要真正降低戶外氣溫，其實並不容易。都市裡很重要的降溫機制，是讓水分蒸發並吸收環境中的熱。土壤中的水分蒸發，以及植物透過葉片進行蒸散，都能讓原本可能加熱地面與空氣的能量，轉而用於水分蒸發，進而改善周圍的熱環境。

林子平強調，樹木厲害的地方，是同時具有「遮蔭」與「蒸散」兩種效果，一方面透過樹冠遮住陽光，減少人體與地面吸收的輻射熱，降低體感溫度；另一方面，葉片的蒸散作用可吸收環境中的熱能，進一步改善周圍的熱環境。因此，樹木不只讓人感覺比較涼，也有機會降低地表溫度與局部氣溫。

巴黎 高溫 法國 路樹

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