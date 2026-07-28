學者統計7月「熱帶夜」頻率逾8成 睡眠品質易不佳

學者統計，近10年來7月的深夜至清晨約6小時期間，如大台北、台中及西南部等地出現「熱帶夜」頻率逾8成；除恐讓人睡眠品質不佳外，也會加劇都市熱島的情況。

「睡覺的時間有一半處於高溫，意思就是，民眾在7月有一半的睡眠時間可能都睡不好」，成功大學建築學系教授林子平告訴中央社記者，「熱帶夜」對人的影響，根據國家衛生研究院國家環境醫學研究所蔡宗霖、王淑麗等人分析顯示，當台灣日最低氣溫超過約27度，憂鬱症發生的可能性明顯上升。

為研究盛夏7月哪些地方經常從深夜一路熱到清晨，林子平與研究團隊使用國科會「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」產置的歷史氣候重建資料，統計2013至2022年每年7月，自深夜11時至翌日凌晨4時，氣溫達攝氏27度或28度以上的累計時數，並換算為平均每年的高溫發生頻率。

「熱帶夜」指的是從深夜到清晨仍持續高溫。林子平解釋，夜晚原本應該是人體、建築與城市散熱恢復的時間，熱帶夜發生不只讓人睡不好，也會使長者、慢性病患者及難以負擔冷氣費用的家庭，承受更長時間熱壓力。

林子平進一步說明，研究中的27、28度指的是室外溫度，但受到都市蓄熱、建築密度、通風條件、地形及海陸氣候等多重因素影響，當戶外溫度為28度時，室內溫度約增加0.5度，若戶外27度時，室內更可升高近1度、約27.8度。

值得一提的是，林子平指出，夜間高溫並不是南部才有，北部都會區、桃園、新竹、台中、彰化及西南部，都有大範圍區域，夜間氣溫達27度出現的頻率逾8成；且除了直觀的盆地地形（如大台北盆地、台中盆地等）蓄熱明顯外，中部以南許多熱帶夜發生區域，其實是在沿海地區。

林子平解釋，台北盆地與桃園夜間高溫顯著，桃園主要受河谷地形影響，熱氣不易散失，夜間高溫不亞於台北；南部如台南北門、將軍、七股、安平，以及高雄沿海地區，高溫區會因為海洋比熱較大，吸熱慢、散熱也慢，因此晚間溫度比陸地高，高溫範圍也由白天的內陸地區移至沿海地區。

熱帶夜造成的負面影響，不單只是晚上睡不好而已，林子平強調，夜間溫度就像一天氣溫起跑線，如果今天最低溫比昨天高1度，都市熱島就會更嚴重。

林子平呼籲，都市規畫上應以「夏季夜間風廊」為核心，由於白天的風與晚上的風向不同（以嘉義為例，白天偏西風，夜間轉偏南風），過去都市規劃只看白天，未來必須以「夜間通風散熱」為導向，讓夜間溫度能確實下降。