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運動體脂降不下來？DXA揪出隱形內臟脂肪助減重

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院健康管理中心引進DXA（雙能量X光吸收儀），可做全身體組成分析檢查。圖／門諾醫院提供
門諾醫院健康管理中心引進DXA（雙能量X光吸收儀），可做全身體組成分析檢查。圖／門諾醫院提供

有些人規律運動重訓，體脂肪卻遲遲降不下來，問題可能不在體重，而在身體組成。門諾醫院健康管理中心引進DXA（雙能量X光吸收儀）全身體組成分析檢查，可精準分析肌肉量、體脂肪、內臟脂肪及脂肪分布情形，協助民眾擺脫只看體重的迷思。

40多歲林姓女子平時維持運動習慣，每周重量訓練，自認生活作息健康，卻始終無法降低體脂肪，她在朋友推薦下接受DXA檢查，發現雖然體重維持正常範圍，但脂肪分布與肌肉量不如預期，影響體態及減脂效果，經醫師依據檢查結果提供飲食與訓練建議後，終於找到問題癥結，不再只是盯著體重機數字。

門諾醫院家醫科暨健康管理中心主任黃繩龍表示，許多人努力減重，卻不知道減掉的是脂肪還是肌肉；也有人體重正常，卻因肌肉量不足或內臟脂肪過高，提高糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝及心血管疾病等慢性病風險，因此，BMI與體重只能作為參考，更重要的是了解身體內肌肉與脂肪的比例及分布。

黃繩龍指出，DXA可一次完成全身肌肉量、脂肪量及脂肪分布分析，除體脂率外，還能顯示腹部脂肪、臀腿脂肪及內臟脂肪位置，提供比一般體脂機更完整且精準的資訊，有些人外觀看起來不胖，體重也在正常範圍，但內臟脂肪早已超標，長期恐增加慢性病風險，透過檢查結果，民眾可依據數據調整飲食及運動策略，避免盲目減重。

除脂肪分析外，DXA也是評估肌肉量的重要工具，黃繩龍表示，隨著年齡增長，肌肉量會逐漸流失，不僅影響體力與活動能力，也可能降低基礎代謝率，讓脂肪更容易堆積，透過四肢骨骼肌量分析，醫師可依個人狀況提供營養補充及阻力訓練建議，提升健康管理效率。

他說，近年愈來愈多健身及減重族群將DXA作為追蹤訓練成果的工具，避免因過度節食造成肌肉流失，真正達到健康減脂與增肌目標。DXA採低劑量X光掃描，檢查時間約6分鐘，全程無痛且非侵入性，建議每年追蹤1至2次，掌握身體組成變化，作為健康管理的重要參考。

門諾醫院家醫科暨健康管理中心主任黃繩龍建議，每年追蹤一至兩次，可觀察肌肉量、體脂肪及內臟脂肪的變化。圖／門諾醫院提供
門諾醫院家醫科暨健康管理中心主任黃繩龍建議，每年追蹤一至兩次，可觀察肌肉量、體脂肪及內臟脂肪的變化。圖／門諾醫院提供

減重 身體

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