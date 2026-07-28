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可換4大超商雞胸肉、茶葉蛋！健康幣擬9月上路
衛福部擬於今年9月起推動「健康幣」上路，第一階段成人健檢、公費癌症篩檢、3大疫苗接種、生活型態評估，共4大項目「有做就有幣」。衛福部國健署署長沈靜芬今天透露，健康幣可兌換獎品，以超商「健康食品」為主，目前4大超商均會加入，可兌換產品包括礦泉水、雞胸肉、茶葉蛋等，符合健康概念的食品，且項目全數需經國健署審查。
沈靜芬指出，健康幣APP基礎架構建設完畢，已與衛福部資訊處、健保署等單位完成資訊對接，與外部廠商APP對接尚在進行中，並持續與業者洽談合作，並規畫後續的行銷等項目，將擇期對外公布，依現行規劃，第一階段健康幣可兌換項目，以便利商店可購得健康食品為主，獎項將是對民眾實用，且符合健康概念商品。
健康幣可兌換產品，不限於由衛福部食藥署認證並核發「小綠人」標章的健康食品。沈靜芬說，獎項將由超商業者訂出名單，由國健署審查，須符合健康概念，包括超商常見的礦泉水、雞胸肉、茶葉蛋等，都在規畫範圍內，希望第一階段先穩健上路，後續持續尋求有意願合作業者，不排除納入健身房、運動中心入場券，及醫院健檢項目等獎項。
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