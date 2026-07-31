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淨土之光｜阿彌陀佛正住澳洲香光大佛寺｜彌陀講堂藍圖現

文／ 阿彌陀佛正住澳洲香光大佛寺 提供

阿彌陀佛開示 ：

浩瀚宇宙間，星球有無數，地球於其中；法界無邊際，眾生有無數，人們於其中。地球與人們，此時大福現，乃因西方極樂國阿彌陀佛，此時正住澳洲昆士蘭州圖文巴古邦吉之香光大佛寺。西方之淨土，得現於世間，帶來無量光，照亮人們心，令心得安定，助身離老病，度靈有所歸，不再飄無依。身心靈清涼，慈悲智慧顯，諸障能得解，心光能得現。人道實重要，卻是忙無歇，盼求淨能量，何處能得有？心有無價寶，但向心內求。十念彌陀佛，合掌念十聲，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。彌陀能得知，佛光照其心，身心沐光中，掃除疲勞倦，細胞得淨化，頭眼得清明，能量自然顯。一天一部《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，一句「南無阿彌陀佛」直念去為用功處。能除煩惱障，能解心中結，心定智慧生，慈悲歡喜捨，能得自在明。

於此殊勝難逢之期，香光大佛寺為因應人們及眾生之需而願建蓋彌陀講堂。敬獻彌陀講堂之藍圖於世人眼前，願能建蓋完成，普施佛法教育，廣利無邊眾生，人們能遠離老病死之苦，身心靈得安定，心有所依，靈有所歸，發願如願得入西方極樂世界。

南無阿彌陀佛　　西方極樂世界阿彌陀佛言　二○二六年七月二十二日　主筆：釋海願法師

彌陀講堂之藍圖 ， 建蓋於澳洲香光大佛寺。 圖／阿彌陀佛正住澳洲香光大佛寺 提供
彌陀講堂之藍圖 ， 建蓋於澳洲香光大佛寺。 圖／阿彌陀佛正住澳洲香光大佛寺 提供

老師夏蓮居老居士開示：

佛法之浩瀚，如人飲水，取一瓢飲，冷暖自知！

淨土彌陀，南無阿彌陀佛亦名無量光佛、無量壽佛。澳洲香光大佛寺盼世人能認識大慈大悲阿彌陀佛及其四十八大願救度無邊苦眾生所建蓋而成的清淨佛國土──西方極樂世界，而能得受阿彌陀佛之浩瀚恩澤。

南無阿彌陀佛平易近人，此時正住澳洲香光大佛寺，正將佛法教育以淺顯易懂之文字於深入淺出之開示指導世人。並解開人體的奧妙，教育大眾身心靈與自身之關係，讓身心靈三者協調統一，而能達到遠離老病，甚至能不老、不病，乃至世壽終時身體雖亡，但靈性不死能移民進入西方極樂世界，為不受諸苦、但受諸樂的世界，讓靈於身亡後能過著清涼自在、清淨光明的日子。

阿彌陀佛於澳洲香光大佛寺，已救度無量無邊之眾生離苦，得出暗冥，見光明，亦接引許多念佛者及修行者進入西方極樂世界，能續修行得一世成就佛道之機會。

為此，澳洲香光大佛寺有感弘揚淨土的需要，讓世人有機會親近阿彌陀佛及接受佛法教育，領受淨土殊勝之法益，而願能建蓋彌陀講堂。如今彌陀講堂之藍圖已呈現世人眼前，願十方大德共同關注佛法教育與彌陀講堂之建設，讓彌陀講堂早日建蓋完成，阿彌陀佛佛光遍照十法界、世界各地及人心，人們共沐佛光中，得到阿彌陀佛慈悲智慧的能量，身心靈得平靜安定並能經營此世的人生；讓聲聲南無阿彌陀佛的聖號洗滌身心塵染，提升靈性品質。

澳洲香光大佛寺亦提供於三時繫念法會中珍貴的阿彌陀佛佛語開示《佛之心語》及吾夏蓮居開示之《夏蓮居老居士開示集》於澳洲香光大佛寺之網站。其中亦有蘇居士之講經說法及佛寺與靈界眾生之訪談，供大眾點閱讀覽或聽聞，一探佛法之浩瀚殊勝，領受身體是科技中的科技，從中得受身心靈遠離老病，乃至不老、不病、身雖亡而靈性不死之微妙法！

南無阿彌陀佛正住澳洲香光大佛寺

彌陀講堂之藍圖現，正待建蓋。

南無阿彌陀佛 夏蓮居言　二○二六年七月二十日　主筆：釋海願法師

圖／阿彌陀佛正住澳洲香光大佛寺 提供
圖／阿彌陀佛正住澳洲香光大佛寺 提供

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結緣法寶:https://new.nmamtf.org.au/zh/

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