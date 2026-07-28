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宣明智腦傷術後恢復超乎預期！兒曝本周脫離呼吸器「可以開始罵人了」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，今天出席活動時透露，父親復健狀況良好。記者廖靜清／攝影
聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，今天出席活動時透露，父親復健狀況良好。記者廖靜清／攝影

聯電榮譽副董事長宣明智日前因腦硬膜外出血緊急送醫開刀，引發科技界與各界高度關注。他的兒子宣昶有今天出席活動時透露，父親目前病況持續穩定改善，不僅手術後3小時便恢復意識、四肢均可活動，感染已獲控制、腎功能也未進一步惡化，目前已轉至台大醫院接受後續照護。

宣昶有指出，父親手術後恢復情況比預期理想，術後約3小時便清醒，雙手、雙腳都能活動，代表神經功能恢復良好。急性期在新竹東元綜合醫院完成搶救後，目前已轉至台大醫院接受後續治療與復健，現階段病況屬於「穩定進步中」。

宣昶有首度說明父親健康狀況，宣明智多年來因心血管疾病接受多次治療，體內裝有約10支心臟支架，心臟功能原本就比一般人差，長期維持低血容量狀態，也因持續服用抗凝血藥物，一旦跌倒或撞擊，顱內出血風險就會明顯提高。

「父親過去曾因打高爾夫球跌倒撞傷頭部，當時僅出現瘀青與短暫嗜睡、步態不穩等情況，之後症狀一度改善，因此未特別引起警覺。」宣昶有說，這次因為急性腦中風，術中醫師才發現除新出血外，也有先前留下的舊血塊，研判與過去頭部撞擊有關。

宣昶有表示，父親這次能順利度過危機，最重要的關鍵是家人第一時間察覺異狀，立即送往距離最近、最熟悉病況的東元綜合醫院接受緊急手術，成功完成急性期救治。之後再轉至台大醫院，利用其完整的重症照護、感染控制、心臟照護及復健資源，協助慢性病控制與後續恢復。

宣昶有指出，目前父親感染情況已受到控制，腎功能維持穩定，沒有出現急性惡化，後續主要挑戰仍是原有心臟功能恢復，以及整體體力重建，因此醫療團隊評估仍需約3至4周住院治療。至於復健狀況，本周就能順利脫離呼吸器，「相信他大概可以開始罵人了。」宣明智每天都穩定進步，家屬對後續恢復有信心。

宣明智原定今天出席「全人健康照護社區公益新模式」的記者會，宣昶有表示，父親一直希望打造全民健康平台，長年推廣「早篩運動」，即使因病無法親自出席，家人仍希望延續他的理念，也藉此向外界說明最新病況，感謝各界這段時間的關心與祝福。

宣明智 聯電 台大醫院

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