天心病態母愛細思極恐！背女兒鄭煒齡閃到腰 最終畫面剪剩5秒

改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》7月28日將在Netflix台灣獨家上線，今（24）日舉辦媒體見面會，主演陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、宋柏緯、天心、孫沁岳齊聚一堂，暢聊幕前幕後趣事。天心印象深刻戲中一肩揹起鄭煒齡走超長一段路，不慎閃到腰，最後畫面卻剪到剩5秒；許曦文則獻出螢幕處女秀，慘遭霸凌被推倒在地，怒氣爆表全靠導演傳授一招小技巧入戲。

天心在《聰明鎮》飾演高傲冷酷的家長會長姜玉蓉，眼裡只有女兒，她形容這次角色有如人格分裂：「出門尖酸刻薄、非常強勢，但一關上家門就變得卑微，對女兒百依百順，甚至看到女兒會害怕，那個變臉連我自己都不寒而慄！」病態的母愛令人細思極恐。問到最辛苦的一場戲？天心聊起有一場要揹著受傷的女兒走超長一段路，是體力大考驗，拍攝過程還不慎閃到腰，看醫生敷藥休息一個月才完全好，沒想到最終呈現的畫面竟然被剪到只剩下5秒，笑說：「女兒很輕，只能怪自己的老腰啦！」

天心（右）、鄭煒齡（左）在《聰明鎮》飾演母女。圖／奇蹟映畫所提供

鄭煒齡則飾演天心的女兒姜玟玥，第一次演戲就要對前輩又罵又推，她充滿感謝地說：「天心姐在場邊一直教我怎麼推才像真的，還叫我用力推不要怕。」鄭煒齡為完美詮釋角色，除了眼角點上神秘淚痣復刻「惡女富江」，還要自我催眠「我是最完美的」，更為了劇中三首曲子苦練大提琴，練到手受傷也咬牙撐過。天心力讚女兒表示：「我演出的媽媽，瘋狂指數如果是六級的話，我女兒大概是直上十級的瘋狂程度！而且罵我罵得下去，完全沒有怕我，無所畏懼讓我非常驚豔。」

同樣獻出螢幕處女秀的許曦文，劇中角色王欣雨慘遭同學霸凌，她坦言有場戲需要表現出極大憤怒，一開始抓不到訣竅，導演不僅親自示範還教她小技巧，要她在開拍前不斷大喊「妳這個Ｘ人」來進入狀態，果然很有幫助。而飾演她閨蜜的陳姸霏，戲裡幫她出氣，戲外也是她的定心丸，陳姸霏笑說：「原本以為許曦文很高冷，但第一次讀本就被她的反差萌給吸引、擄獲。」許曦文也透露媽媽小S在家有陪她對戲，更爆料媽媽很愛演陳姸霏的戲份，演完還會問她：「如果我們演同學，妳覺得有人會發現嗎？」

跟許曦文相差20歲的孫沁岳則演大家的老師，戲裡飆罵許曦文，戲外卻打成一片，狂聊動漫角色絲毫不受年紀隔閡。講起片中升學議題，孫沁岳回憶學生時期遇過會打人、踹人的老師，男生還曾被打到要去保健室，但他戲中演的老師只會言語監督，還直呼：「因為我演導師，要真的教學，為了準備三角函數、英文課，我還找網路補教名師上課的影片來學習。」

《聰明鎮》故事發生在神秘詭譎的血色小鎮，特殊道具也讓演員們吃盡苦頭。劇中其他人都吃能變聰明的血玉果，宋柏緯卻得狂嗑「血玉葉炒蛋」，他笑稱雖然劇組廚藝不錯，可是加了食用色素的炒蛋呈現詭異粉紅色，直呼：「純視覺看蠻噁心，吃第一口發現味道還不錯，但馬上得知等下要連吃五盤，就覺得有點太多了！」飾演雙一的劉修甫則要直接啃食「血玉葉」，他崩潰表示：「真的超難吃！吃完嘴巴麻麻的，舌頭上還會有一層紅色的膜，回家刷牙刷了兩天才能把紅色刷掉。」本身就是動漫粉的余杰恩也興奮說，自己從國中就很愛看伊藤潤二的作品，這次雖沒有詮釋漫畫裡的原型角色，但他表示：「我有一幕看到人頭氣球的戲，也是伊藤老師非常有名的短篇，果然上天不會辜負動漫迷，因為喜歡動漫，機會就真的來了！」