伴侶不乾淨？女性性行為後易泌尿道感染 婦產科醫揭真相

不少女性都有過這樣的經驗，平時沒有任何異狀，但在性行為後卻突然出現頻尿、排尿疼痛，甚至血尿等泌尿道感染症狀，不少人因此懷疑是不是自己清潔沒做好、或是伴侶不夠乾淨，甚至誤以為感染了性病。對此，婦產科名醫蘇怡寧表示，造成性行為後泌尿道感染最常見的原因，其實並非性病，也不是任何一方「不乾淨」，而是女性本身的生理構造，加上原本就存在於人體的大腸桿菌所致。

蘇怡寧在臉書發文指出，女性尿道僅約3至4公分長，且尿道口距離陰道及肛門都相當接近。性行為過程中的摩擦，可能將原本存在於會陰部周圍的大腸桿菌帶到尿道口，一旦細菌順利進入膀胱並附著繁殖，就可能引發泌尿道感染。因此，真正增加感染風險的是女性天生的解剖構造，而非精液、性行為本身，也不代表伴侶衛生習慣不佳。

不少人都聽過「性行為後一定要趕快排尿」的說法，蘇怡寧表示，這項建議其實缺乏足夠科學證據支持。他引用美國泌尿科醫學會針對反覆性泌尿道感染的指引指出，性行為前後排尿、由前往後擦拭、避免泡熱水池、不使用衛生棉條及灌洗陰道等做法，都被列為缺乏證據證實能有效預防感染的措施。

他也說明，目前相關研究多屬觀察性研究，因此應解讀為「沒有足夠證據支持有效」，而非「已證實完全無效」。由於性行為後排尿幾乎沒有成本與風險，因此想這麼做並無不可，但若因一時未排尿就將感染歸咎於自己，甚至因此自責，則沒有必要。

至於真正有研究支持的預防方式，蘇怡寧指出，第一是增加飲水量。研究顯示，原本每日飲水不足1.5公升的女性，提高飲水量後，一年內反覆感染的機率可大幅下降，兩次感染之間的間隔時間也明顯延長，因此多喝水是目前證據最充分的預防方法之一。

另一項重要因素則是避孕方式。他提醒，若使用含有殺精劑成分的產品，例如殺精凝膠，或含有Nonoxynol-9成分的潤滑劑及保險套，可能破壞陰道內具有保護作用的乳酸桿菌，增加大腸桿菌定殖機會，進而提高感染風險。不過，一般不含殺精劑的保險套並沒有這項問題，民眾不應因此放棄使用保險套。

蘇怡寧提醒，若泌尿道感染伴隨發燒、畏寒或腰側疼痛，可能已惡化為腎盂腎炎，應盡速就醫；若同時出現異常分泌物、伴侶也有症狀，或反覆出現排尿不適但尿液培養結果始終陰性，則應進一步檢查是否感染披衣菌或淋病。若半年內感染2次，或一年內感染3次以上，且經尿液培養證實，則建議進一步接受醫師評估，確認是否有糖尿病、膀胱排空異常或泌尿道結構問題；停經女性也可與醫師討論是否使用陰道局部雌激素，以降低反覆感染風險。