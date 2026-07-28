糖尿病男拒吃藥照喝含糖飲料 敗血症送ICU「雙腳如殭屍乾黑」

不少人認為，只要身體沒有病痛，就代表沒事不必看醫生檢查，但糖尿病的危險往往藏在看似正常的日常生活中。加護病房（ICU）護理師林婷近日分享一起案例，一名50多歲男子確診糖尿病多年，卻因為自認身體沒有不適，長期拒絕治療及監測血糖，直到因發燒引發敗血症送進加護病房，醫護人員脫下他的襪子後，眼前景象讓「整個護理站都安靜了」。

林婷表示，這名男子被診斷出糖尿病已有好幾年，每當家人勸他回診，他總以「我又沒有不舒服，幹嘛吃藥？」為由推託，不僅沒有按時服藥，也從未主動測量血糖，平時仍照喝含糖飲料、享用大餐，飲食生活幾乎未加控制。直到有天因高燒引發敗血症，被緊急送往ICU搶救。護理人員為他脫下襪子檢查時，才發現他的雙腳早已出現嚴重感染，傷口壞死、組織發黑出現異味，「像殭屍乾黑那種」，讓現場護理人員忍不住將口罩壓緊。

經抽血檢查後，醫護人員發現男子的血糖數值高得驚人，感染也已擴散。院方隨後請整形外科醫師評估雙腳狀況，但因壞死範圍嚴重，醫師無奈搖頭，研判可能必須進行截肢手術，以避免感染持續惡化並危及生命。

林婷藉此提醒，糖尿病患者切勿因為「沒有不舒服」就擅自停止治療。規律回診、依照醫囑用藥及監測血糖，是降低失明、洗腎、截肢與心血管疾病等併發症風險的重要關鍵。她也列出8項容易被忽略的身體警訊，包括餐後容易疲倦、皮膚搔癢、頻繁口渴、食慾增加、容易飢餓、體重異常變化、夜尿增多及視力模糊。若出現相關症狀，或本身屬於糖尿病高風險族群，應儘早就醫檢查，千萬不要因為暫時沒有明顯不適而掉以輕心。

事實上，不止喝含糖飲料會增加罹患糖尿病風險，許多早餐店餐點、麵包及加工零食都藏有大量精緻糖，若三餐又以外食為主，長期下來恐對健康造成負擔。有營養師分享，一名年僅14歲的少女因糖化血色素高達12％至13％，確診第二型糖尿病，必須開始接受藥物治療，追查飲食才發現少女從早餐、午餐到放學點心，幾乎都離不開高糖、高度加工食品。

營養師呼籲民眾利用「紅綠燈飲食法」判斷，綠燈點心包括低糖豆花、堅果等需要充分咀嚼的食物，可優先選擇；黃燈點心包括布丁、巧克力牛奶，通常含有額外添加糖，應留意食用頻率與份量；紅燈食物有蔬菜乾、水果乾，蔬菜乾會經過油炸，水果乾可能額外加入糖或蜜，不僅糖分不低，熱量也可能比想像中更高，食用時需要節制。