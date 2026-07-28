全球三颱並存 賈新興：白海豚之後還有鯨魚颱風8月初恐生成

7月進入颱風季，颱風接續生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，颱風白海豚昨天下午生成，距離台灣遙遠，8月初到日本旅遊需觀察後續趨勢。此外，預估8月4日及5日另一個颱風鯨魚生成機率高。

目前全球熱帶海洋三颱並存，賈新興指出，西北太平洋的是白海豚颱風，東太平洋及中太平洋則有GENEVIEVE及FAUSTO，目前都在海上，對台灣沒有什麼影響。白海豚颱風會快速增強，預估8月2日凌晨2時近中心最大風速將達每秒58公尺，7級暴風半徑達300公里，會往日本東邊移動，之後路徑仍需在8月1日、2日再觀察。

賈新興表示，台灣天氣高溫悶熱，31日前午後局部雷雨明顯，之後午後山區短暫陣雨。29日午後新竹以南有零星短暫雨。30日西半部沿海有零星短暫雨，午後西半部有零星短暫雨。31日午後苗栗以南有零星短暫雨。8月1日凌晨高雄至彰化有零星短暫雨，午後各地山區及臺中以北有零星短暫雨。2日午後西半部有零星短暫雨。3日至6日午後苗栗以南山區及花東山區有零星短暫雨。

不少人利用暑假出國旅遊，賈新興指出，日本7月28日至29日京阪、富山、長野、新瀉、秋田、青森及仙台一帶有明顯降雨，8月1日東北至北海道留意降雨，之後留意高溫。韓國未來10天天氣穩定，需留意高溫。去歐洲也要留意高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。