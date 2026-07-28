白海豚將成今年第4個強颱「大又強」 粉專：下周此時去日本要注意

今年第13號颱風白海豚昨天生成，未來將快速增強。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於環境海域提供白海豚繼續發展、增強的條件，包含深層風切變極小、海表溫度偏高（約在攝氏29至31度之間），海洋熱焓量高（100至125千焦/平方公分），以及高層外流輻散氣流強勁等，都是非常有利颱風極快速增強重要因子。

「林老師氣象站」指出，白海豚將「游向日本」。日本氣象廳警示，白海豚強度將於7月31日前後，增強為強烈颱風，中心氣壓值落在915hPa，暴風圈半徑可達330公里，有機會成為今年繼辛樂克、米克拉及巴威颱風後，第4個強烈颱風；可以說是一個又大、又強的颱風。

主宰白海豚颱風未來運動的路徑是太平洋高壓的勢力變化。「林老師氣象站」指出，根據Google AI(FNV3)系集預報的評估，未來白海豚的運動走向將逐漸由西轉向西北，循太平洋高壓脊的延伸軌跡，呈現大致東南-西北走向，朝日本方向繼續前進；計畫8月6日至8日前後前往日本旅遊或活動的民眾，需持續追蹤關注白海豚颱風相關資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。