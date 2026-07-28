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颱風白海豚將快速增為強颱直逼風王巴威紀錄 吳德榮揭路徑、對台影響

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颱風白海豚將快速增為強颱直逼風王巴威紀錄 吳德榮揭路徑、對台影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今白天天氣偏熱，午後山區有局部雷陣雨，未降雨前要防曬、防中暑。聯合報系資料照
今白天天氣偏熱，午後山區有局部雷陣雨，未降雨前要防曬、防中暑。聯合報系資料照

輕颱白海豚將增強變胖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號輕颱「白海豚」未來5天向西轉西北西進行，朝日本東南方海面接近；強度將快速增強並輕易跨過「強烈」的門檻、達平均風速58米/秒，直逼今年「風王巴威」的紀錄(平均風速60米/秒)。

吳德榮指出，最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，由於白海豚途經高海溫、低垂直風切及高層強輻散的環境，同時符合快速增強的三個條件，將成為典型「超級聖嬰年」大而強的颱風；不過，未來10天的暴風範圍侵襲機率圖顯示，對台無威脅。

最近天氣，吳德榮說，今、明兩天水氣略減，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前天氣偏熱，要防曬、防中暑。今日各地氣溫如下：北部23至36度、中部23至36度、南部24至36度及東部23至35度。

吳德榮指出，周四、周五太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，午後山區及少部分鄰近平地仍有局部雷雨的機率，各地白天偏熱。周六至下周四(8月1至6日)太平洋高壓籠罩，各地晴朗炎熱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 颱風 科學

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