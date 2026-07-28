8月徵文主題 海外旅遊生病怎麼辦？

健保署推行的肝炎醫療給付改善方案中，鼓勵醫院有效監測「到院」病人，讓病人及早被診斷治療。然而專家指出，許多勞工也透過公司自費健檢完成B、C肝篩檢，卻未進入國家資料，實際篩檢人數應比官方統計更多，如何找出這群尚未被接住的人，也是B肝防治不可忽視的一步。

2026-07-28 00:00