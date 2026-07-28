8月徵文主題 海外旅遊生病怎麼辦？

聯合報／ 本報訊

出國旅遊原本滿心期待，卻突然發燒、腹瀉、受傷或水土不服，不僅打亂行程，更可能因語言不通、就醫不熟悉而手足無措。當你或同行親友在國外生病時，是如何尋求醫療協助，或臨機應變度過難關？無論是驚險的就醫經驗、暖心的異地援助，或從中學到的教訓，歡迎來信分享你的故事與實用建議，讓更多的旅人面對突發狀況時，能更從容安心地應對。

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