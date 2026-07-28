健康你我他／機構照護親切專業 她迅速拔除鼻胃管

她是獨生女，送走父母後獨居，65歲時被列管為獨居長者，社工定時電話訪視，也聽從建議和保全公司簽約。66歲那年，她半夜起身如廁，中風倒地不醒人事，在倒下的當下，她本能地按下掛在胸前的求救按鈕，保全公司通知社區管理員，拿出寄放的鑰匙開門，救人送醫。

她在加護病房住5天，病情穩定後轉普通病房，再轉有復健病房的醫院，規律地完成三個月的黃金復健期。

在意識清楚時，她沒有委託誰當她的意定監護人，如今中風雖搶救及時，命保住了，但漫長復健路才艱難地開始。我們這些老同學、芳鄰、教友只能友情贊助。她不願去養護機構，於是我們幫她請了外籍看護，勉強居家療護，但她復健動機不強，又無親人陪伴監督，進步有限，順勢退化、老化已是擋不住的事實。

在一次吞嚥困難，造成吸入性肺炎急診住院治療後，醫師認定居家照顧已力有未逮，因此聯絡社工安排轉養護機構。我們原先擔心機構的照顧品質，尤其對侷促的空間更是焦慮，但幾次探視後，發現工作人員態度始終親切溫和又專業，更讓我們意外的是，沒多久就拔除了鼻胃管，恢復自主慢慢進食。

復健路漫長，慶幸社工體制發揮專業知能；也幸好她努力工作，善於理財，購買保障十足的保險。在經濟無虞下，重生之路還能期待。