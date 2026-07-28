麻醉護理師荒 非緊急手術一延再延

聯合報／ 記者沈能元╱台北報導
病人手術延遲的原因很多，非緊急手術需要延後的現象，已有1、2年了，主因是麻醉護理師不足。聯合報系資料照
病人手術延遲的原因很多，非緊急手術需要延後的現象，已有1、2年了，主因是麻醉護理師不足。聯合報系資料照

近期社群媒體瘋傳一起醫病爭議，一名患者控訴，她斷食29小時，並在病房禁食13小時等待手術，卻遲遲等不到手術。新北市立土城醫院副院長魏國珍說，非緊急手術需要延後的現象，已有1、2年了，主因是麻醉護理師不足，此狀況還會持續；婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，病人手術延遲原因很多，醫病應各退一步，降低彼此的不愉快。

魏國珍表示，各家醫院手術室為固定的數量，每位病人都必須等待及輪流手術，若有緊急需要手術的患者出現時，會優先替緊急患者手術，而非緊急的病人手術時間就會延後。因此，手術延後往往不是醫師緣故，而是在等待手術室及手術醫療團隊就位，才能進行手術。

麻醉護理師 須監控病人生命徵象

病人若能順利手術，需要手術室裡的各個醫師、護理師等協助，包括手術的醫師、麻醉醫師，協助手術的護理師及麻醉護理師。魏國珍指出，目前手術室人力最缺的是「麻醉護理師」。因為手術時麻醉護理師須全程參與，監控手術病人的呼吸、心跳等生命徵象。

魏國珍說，如果今天手術室、手術醫療團隊無法配合，就會讓手術延後，這時就必須向患者說明。尤其基於「勞基法」相關規定，受限於護理師工時、加班上限等制度，如台大、北榮、長庚等醫學中心，如非緊急病人手術於下午3、4點以後開始，但預期手術時間超過晚上8點，通常會針對尚未麻醉的病人安排到隔天，或是擇日再行手術。

手術若延後 影響病人也影響家屬

魏國珍指出，病人手術時間延後，影響的不僅是病人，還有其家屬。因為病人從深夜零時開始禁食，若至下午3點已有15小時沒有吃東西，且等待手術的內心充滿壓力及焦慮；病人的家屬多半都向上班的公司請好假了，準備在醫院照顧家人，因此對於延後手術時間，都一定會向病人及家屬詳細解釋，並致上誠摯的歉意。

病人手術前，通常需禁食8小時，主要是避免在手術麻醉中，病人突然嘔吐，在全身麻醉下，避免發生吸入性肺炎。魏國珍說，但病人在禁食時，仍會給予水分，甚至是葡萄糖，維持身體電解質，避免病人低血糖或脫水。

勉強醫師開夜車 恐影響手術安全

黃建霈表示，病人手術延遲的原因很多，包括臨時排進緊急的手術、前一位病人的手術不順利，造成時間延長等因素，這些都不是醫師願意發生的事情，「有時候就是會遇到」，因此都會透過病房護理師向病人說明。

黃建霈指出，如果是非緊急的手術，硬要醫師勉強開夜車幫病人開刀，包括醫師、護理師等在過度疲勞下，恐影響病人手術安全。醫師必須全方位的判斷，在每個人都安全無虞下，才會進行手術，醫病雙方應互相體諒，醫師並不會故意延遲手術，也不會讓病人餓肚子，醫病應各退一步，為對方多想一想，讓醫療順利處理。

避免手術及麻醉風險 術前應停用4類用藥

糖尿病藥物：術前72小時停用排糖藥「SGLT2抑制劑」

高血壓藥物：手術當天停用血管張力素抑制劑（ACEI）、利尿劑

抗凝血劑：術前2至7天停用

中藥與保健食品：如銀杏、大蒜、人參、當歸、麻黃等，術前建議停用2周

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