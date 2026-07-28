邱智強／超高齡社會 長者心理健康關注少

疫情後，青少年自殺率明顯攀升，政府近三年推出15至45歲民眾可享三次免費心理諮商，希望及早介入心理困擾。相較之下，高齡長者的心理健康需求卻較少受到關注。

高齡者自殺風險 遠高於全國平均

衛福部統計，65歲以上自殺死亡率近年下降，民國113年每十萬人口仍高達25.5人，高於全國平均13.4人，約為一般人兩倍，男性更達每十萬人口35.6人。臨床上，自殺常見的原因仍是憂鬱症，顯示老年憂鬱與心理健康問題，仍是重要挑戰。

高齡者面臨的不只是身體老化，更有退休後角色改變、失去親友或配偶、慢性疾病、功能退化，以及AI時代快速變遷帶來的焦慮與疏離感；子女離家後，夫妻間長年未解決的衝突可能再次浮現；孤獨、失落以及對生命終點的焦慮，也都增加了高齡者憂鬱與自殺風險。

多年門診中，看到許多被生命經驗困住的長者。有位酒癮患者，始終無法放下父親未將心愛的留聲機留給自己，因此認定自己不是父親最疼愛的孩子；有位鰥夫，妻子過世卅年後，家人仍不敢在其面前提及亡妻，因為他始終無法真正的放下；有位照顧失智丈夫的太太，自小配合他人而隱忍先生多年暴力，最後罹患憂鬱症；一位事業有成、子孫滿堂的企業主，只因幼年曾被送養，終其一生擺脫不了內心深處的孤獨感。

這些故事看似不同，卻有共同點：真正折磨他們的，不只是事件本身，而是那些從未被理解、處理與整合的生命經驗。

人生最後課題 「如何與自己和解」

政府積極推動長照服務、失智篩檢及社區據點，鼓勵長者增加社會參與，對延緩失智、失能及改善情緒都有助益；過去也曾推動老年憂鬱症篩檢，獲得一定成果。然而當高齡者自殺率居高不下，我們應進一步重視高齡者的心理健康，提供更完整的心理支持。

心理學家艾瑞克森認為，人生最後的重要課題是達到「自我統整」，也就是重新理解、接納生命中的快樂、失去與遺憾，最終與自己和解。

諾貝爾文學獎得主巴布．狄倫也說，統整就是要有彈性且能去看或接受新的事物；精神分析大師弗洛依德則說統整就是「要能去愛、去工作（非職場，而是任何有創造力的事物）」，若無法完成這樣的統整，未處理的傷痛便可能伴隨一生，甚至成為老年憂鬱的重要根源。

我在英國進修博士期間，同時參加老人心理治療的課程，返國後持續教授老人心理治療已十餘年，但真正因心理困擾而接受心理治療的高齡者仍少之又少。今年赴荷蘭參加國際老年精神醫學會，深刻感受當地對老人心理健康的重視，不僅有專責老人心理治療的資深心理師，也建立完整的治療模式與研究體系。

高齡友善社會 不應只是延長壽命

台灣邁入超高齡社會，我們投入許多資源照顧長者身體與防治失智，但真正的高齡友善社會，不應只是延長壽命，更應重視長者心理健康與生命尊嚴。當老人自殺率遠高於全國平均，政府與社會應將老人心理健康列為重要公共政策，建立完善的心理治療與支持資源，讓更多受苦的長者，有機會走出生命陰影，迎向人生最後的旅程。