月奪8命 藍籲8月1日再上凱道拒毒駕

毒駕頻傳，今年一到五月，毒駕造成十七人死亡，國民黨立院黨團昨天呼籲民眾在八月一日站上凱道，要求中央政府還給人民安全的生活、公平的司法。國民黨團書記長林沛祥表示，此次凱道集結，不是一場對立，而是一場對安全、正義和公平的呼籲。

交通部昨舉行七月道路交通安全說明記者會，今年一到五月因交通事故死亡有一一二二人，毒駕造成十七人死亡，較先前公布的一至四月九人增加八人，等於五月單月就有八人因毒駕死亡。

由生命權平等協會、中華人權協會等民團共同組成「維護人民安全與司法正義聯盟」，將於八月一日下午二時在凱道舉辦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」集會活動。

「八一上凱道，拒絕毒酒駕，挺警察，要正義。」國民黨立委洪孟楷說，亂世用重典，拒絕犯罪者持續的囂張、跋扈，保護被害者的權益比什麼都重要。

中華人權協會理事長魏憶龍表示，如果警察遭到殺害或傷害，被告卻能屢屢逃過死刑，未來還有哪位警察願意挺身而出？國民黨立委翁曉玲表示，關心台灣治安的民眾應站出來，向民進黨政府大聲呼籲，「司法要正義，人權要重視」；人民需要的是公平、公正的司法環境，盼政府能聽見民眾對公平正義的渴望。