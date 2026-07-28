勞工健檢未入國家資料 整合有助掌握篩檢全貌

健保署推行的肝炎醫療給付改善方案中，鼓勵醫院有效監測「到院」病人，讓病人及早被診斷治療。然而專家指出，許多勞工也透過公司自費健檢完成B、C肝篩檢，卻未進入國家資料，實際篩檢人數應比官方統計更多，如何找出這群尚未被接住的人，也是B肝防治不可忽視的一步。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言指出，降低死亡率的關鍵在肝癌的早期診斷；初期揪出肝癌，五年存活率非常高，但死亡率無法有效下降，主因恐是多數個案確診時已中晚期。

國健署Ｂ、Ｃ型肝炎公費篩檢已讓篩檢人數達約八百萬人，但戴嘉言提醒，實際人數應更多，只是資料未進入健保系統或國家資料。偏鄉篩檢也受限於個資法，醫療團隊不易取得居民名冊進行追蹤與統計篩檢涵蓋率，即使資源到位，仍可能因「找不到人」而事倍功半。

「會進醫院的病人都能得到很好的控制，但約有三分之一的病人不進醫院，這部分則較難以掌控。」大里仁愛醫院胃腸肝膽科教授盧勝男直言，目前台灣仍有約三成的肝癌患者一確診即為晚期，且多年來並未下降。

這些不願進入醫療體系、無病識感或未受定期監控的高風險群，正是共照網找不到的一群人。他建議政府利用健保資料庫勾稽高風險族群，交由地方衛生局執行社區召回篩檢並統籌管理，Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢也應由「單一主管機關」統一整合，強化社區篩檢與醫院追蹤之間的連繫，建立高效率的陽性追蹤途徑。

另外，台灣雖然是全球最早啟動新生兒Ｂ肝疫苗接種的國家之一，但高病毒量母親傳染新生兒的風險，至今仍未完全克服。

台大醫院教學部主任陳慧玲指出，健保自二○一八起給付B型肝炎帶原孕期用藥，但根據二○二四年調查，「高病毒量雙陽性孕婦」中應有八成符合給付資格，實際接受療程比率僅約百分之廿三點四，仍有將近四分之一的患者未真正接受治療。她也提醒，新住民媽媽的高風險孕婦比率仍較高，防治需求亟待正視。