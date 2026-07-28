鼓勵基層診所投入 建立B肝共照網 避免照護斷點

距離世界衛生組織二○三○年消除Ｂ型肝炎目標僅剩四年，專家認為，台灣最大挑戰已非篩檢，而是建立完整的Ｂ肝共同照護網，串連評估、追蹤、轉介及治療，避免患者失聯多年，直到罹患中晚期肝癌才重返醫療體系。

高雄醫學大學校長余明隆指出，陽性個案確診後未完成評估與追蹤，形成照護斷點。研究顯示，高達七成五患者罹患肝癌前從未接受抗病毒治療，因此不能只停留在「知道有Ｂ肝」，更應持續追蹤，把握治療時機。

Ｂ、Ｃ型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集人簡榮南建議，為了補強Ｂ肝防治、照護缺口，可利用「FIB-4」肝纖維化指數為病患進行初步分流。透過血小板與ＡＬＴ等數值，篩選出高風險者，並轉介至專科治療。

此外，簡榮南也發現，多數基層診所由家醫科或內科醫師開設，對於Ｂ肝追蹤、治療，雖有基礎照護能力，但往往不會操作超音波，而超音波又是肝癌篩檢的必備工具，因此政府應扮演媒合角色，將家醫科、內科醫師與少數腸胃科專科醫師串連起來，以解決基層量能不足問題。

「Ｂ肝防治應比照糖尿病共照網，基層醫療的力量最重要。」中央研究院院士廖運範及簡榮南建議，可善用健保資料找出個案、分派責任醫師，並以定期回診、降低失聯率作為獎勵指標。目前Ｂ肝Ｐ４Ｐ給付遠低於糖尿病共照網，應提高誘因，多鼓勵基層診所投入。

「共照網成功關鍵在於『資料治理』。」陽明交通大學醫學院臨床醫學研究所教授李美璇認為，未來若整合不同來源與場域的資料，導入ＡＩ系統，可適時提醒醫療人員進一步評估、治療與追蹤。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言說，共照網最大目標是避免肝癌患者在中晚期才診斷。他建議建立醫院與基層的「綠色通道」，讓診所轉介完成超音波後，再回原診所追蹤，兼顧早期診斷與基層照護。中央研究院院士陳培哲則建議以彰化縣為示範，分析各階段缺口，找出Ｂ肝照護鏈斷點，據此擬訂具體做法，防治政策較有方向。