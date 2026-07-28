防治挑戰 4成B肝患者 不知自己帶原

台灣針對世界衛生組織（ＷＨＯ）所設的二○三○年消除病毒性肝炎，已達成Ｃ型肝炎計畫性指標，接下來的挑戰轉至消除Ｂ肝，專家指出，目前全台Ｂ肝防治資源比較零碎，且與糖尿病等慢性病相比，補助較少，缺乏篩檢後評估轉介追蹤的誘因，因此須整合資源，增加醫療院所加入Ｐ４Ｐ（論質計酬）計畫誘因，並導入共照網模式、擬訂國家級防治計畫白皮書，四年後才能達成消除病毒性肝炎的任務。

百萬名帶原者 未接受治療

在台灣肝臟研究暨教育基金會、聯合報健康事業部主辦、基隆市肝病防治協會協辦的「再接再厲，二○三○消除Ｂ肝」專家會議，Ｂ、Ｃ型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集人簡榮南、高雄醫學大學校長余明隆與大里仁愛醫院胃腸肝膽科教授盧勝男皆表示，Ｂ肝防治最大挑戰在於，大約四成病患不知本身帶Ｂ肝病毒，等發覺不對勁，到醫院才發現罹病，並已惡化為晚期肝癌，另有本土的研究報告針對上千名Ｂ肝相關肝癌患者研究發現，高達七成五在罹癌前未曾接受抗病毒治療。

台灣約有一五六萬名Ｂ肝帶原者，其中約有一二四萬人知道自己感染，在這些族群中約七十四萬人須定期接受肝癌篩檢，另約四十九萬人可能須藥物治療，真正接受追蹤人數僅二十九萬人，高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言與多位專家認為，如何找出這百萬名未進入醫療系統的病患，並建立完整的照護體系，是未來防治關鍵，而篩檢只是起點，能否讓「篩出來的人」進入治療與追蹤系統，才是重要關鍵，也是二○三○年達成篩檢、治療及降低新發個案、肝癌死亡率的目標。

對於Ｂ肝的治療，中研院院士廖運範指出，我國部分學者倡議Ｂ肝治療應採「固定療程」，即用藥一段時間後停藥模式，目前健保給付已採取這項模式，美國、歐洲後續才跟進，可見台灣Ｂ肝研究領先世界，全世界有目共睹。

國健署補強制度 找潛在病患

談到Ｂ肝防治政策的擬訂，中研院院士陳培哲、陽明交通大學醫學院臨床醫學研究所教授李美璇直言，對於相關政策的討論，不應停留於數字推估，而應透過具體的「縣市案例研究」數據趨勢來找出問題所在，且資料整合是未來Ｂ肝防治的重要基礎。另外，若病患人數激增，且每位病患皆須長期、頻繁追蹤，僅靠現有醫療人力，勢必無法負荷，須有適合解方。

國健署長沈靜芬表示，我國已進入病毒性肝炎防治深水區，Ｂ肝病毒十分頑強，如何用藥有許多可討論之處，需仰賴專家共識，加上政府部門支持，才能進一步推動肝病防治，國健署Ｂ、Ｃ型肝炎防治辦公室將持續了解最新醫學共識，設法補足現行制度缺失，透過產官學合作，推動各項公衛政策。

健保署副署長張禹斌、醫審及藥材組組長黃育文指出，現行大家醫計畫已有多項指標可檢視Ｂ、Ｃ肝篩檢率，健保署肝炎給付改善方案，亦強化病人追蹤管理，鼓勵醫師將Ｂ肝抗原陽性、ＨＢＶ ＤＮＡ陽性病人找回，持續提供治療，至於無病識感病人，或不在相關系統內病患，將設法增加收案。

國健署副署長林莉茹說，今年五月起，經由國健署公費成人健檢，發現肝炎陽性病人，可直接銜接健保系統，透過原篩檢醫院系統、健保署健康存摺等，同步發送檢驗結果及就醫流程提醒，以提升陽追效率，國健署也將整合民眾至醫療機構自行檢驗確診肝炎，或經由縣市加碼補助篩檢確診的病人，多方整合資料，以找出潛在、未治療Ｂ肝病患。