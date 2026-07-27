宜蘭高鐵計畫爭議恐面臨訴訟 交通部強調：政策拍板定案一定向前走

高鐵延伸宜蘭計畫日前經行政院核定，但公民幫推等民團與地方民眾仍有反對意見，外界擔心反對者一旦提起行政訴訟或訴願，恐將影響計畫執行或陷入停擺？交通部政務次長伍勝園今天表示，此案已經拍板定案，一定會往前走。

行政院7月23日核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費3521.75億元，路線從南港站到宜蘭站全長60.6公里，行車時間約20分鐘，預計2037年完工通車。

據了解，行政院宣布核定前一天，公民團體才到交通部抗議，高鐵延伸宜蘭監督聯盟認為，行政院在核定前應先處理監察院調查報告提出的疑慮，相關團體也在去年針對北宜高鐵延伸案環評提出訴願，行政院應等訴願程序走完再考量核定，才是比較負責做法。

立法院交通委員會委員李昆澤今天安排交通部官員到宜蘭考察交通建設，立委吳宗憲提出，為了回應地方疑慮，建請中央加開高鐵說明會，並且備妥行政訴訟因應；坊間擔憂「高鐵經行政院核定後，恐有心人士透過行政訴訟等手段阻擋執行」，交通部是否已預先完成法制與行政因應準備？

交通部政務次長伍勝園表示，由於高鐵延伸宜蘭計畫已經拍板，行政團隊會往前走，若有訴訟，等結果出爐再處理。

鐵道局長楊正君指出，中部科學園區一項開發計畫過去曾因行政訴訟，被法院撤銷環評，之後重啟環評；至於高鐵延伸宜蘭計畫未來如何發展？尊重法律程序，鐵道局也會做好準備；基本上，訴願或行政訴訟是環境部要去面對，這部分鐵道局會與環境部溝通。

立委吳宗憲表示，高鐵是帶動宜蘭都市轉型重要契機，桃園高鐵站周邊有OUTLET、南港高鐵站有南港展覽館與大型商場，未來宜蘭高鐵站與鐵路高架化車站，也不能只有車站功能，應提前納入都市計畫及招商，打造宜蘭新產業與商業核心。

行政院政務顧問林國漳說，民眾對於未來高鐵車站設於宜蘭市的距離疑慮，當務之急應妥善規劃公共運輸接駁系統，讓高鐵的便利效益擴散到全縣各角落。