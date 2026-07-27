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明後2天慎防雷陣雨 「白海豚」高機率發展成強烈颱風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣目前在高低壓帶交界，水氣較多，明、後2天台東留意短暫雷陣雨，午後西半部、宜花山區也有局部短暫雷陣雨。聯合報系資料照
台灣目前在高低壓帶交界，水氣較多，明、後2天台東留意短暫雷陣雨，午後西半部、宜花山區也有局部短暫雷陣雨。聯合報系資料照

白海豚颱風今下午2時生成，後續高機率發展為中度或強烈颱風，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，白海豚距離台灣遙遠，不造成影響，但台灣目前在高低壓帶交界，水氣較多，明、後2天台東留意短暫雷陣雨，午後西半部、宜花山區也有局部短暫雷陣雨。

鄭傑仁說，白海豚颱風於今下午2時生成，目前距離台北東邊約5900公里，距離遙遠，對台灣天氣不造成影響，未來路徑先偏西再轉西北西至西北東，持續往日本方向移動，由於環境有利於發展，預估白海豚將發展為中度颱風，後續也高機率增強為強烈颱風。

針對未來1周水氣逐漸減少，但鄭傑仁指出，台灣目前位於高低壓帶交界，水氣仍較多，明、後2天（28、29日）台東仍有局部短暫雷陣雨，花蓮、中南部有零星降雨，午後西半部、宜花山區也有雷陣雨，且各地山區有大雨發生機率。

周四、周五（30、31日）太平洋高壓逐漸西伸，水氣更加減少，但中南部整天仍有零星短暫降雨，但空檔很多，大多為多雲到晴的天氣，其他地區則維持多雲到晴，午後各地都有局部短暫雷陣雨。

周末（8月1、2日）太平洋高壓更加西伸，雨勢趨緩，各地為多雲到晴的天氣，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，鄭傑仁表示，未來1周溫度變化不大，各地高溫約32至35度，其中，大台北、中南部內陸、花東縱谷恐出現局部36度以上高溫。

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