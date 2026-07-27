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國道7號三路段工程接連流標 主線通車時程延長至2032年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺7月22日邀集交通部官員及鄉親前往大寮區鳳屏一路與八德路口勘查，憂心未來國7交流道會帶來壅塞。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺7月22日邀集交通部官員及鄉親前往大寮區鳳屏一路與八德路口勘查，憂心未來國7交流道會帶來壅塞。圖／林岱樺服務處提供

國道7號高速公路延宕多年，原預計今年上半年動工，然而高雄小港、臨海及鳳寮共三個重要的土建標卻接連流標，地方憂心今年無法順利動工、亦無法在2030完工通車。高公局表示，目前仍朝今年底前決標開工目標努力，經滾動檢討，主線（未含交流道）通車目標為2032年。

國道7號北起國道10號仁武系統交流道、南至臨海工業區，環評拖延10年才過關，因地價上漲等因素，經費暴增近900億元。此工程預計2026年上半年動工、2030年完工通車，但從去年底開始，第C703S標鳳寮路段、第C705S標小港路段、第C706S標臨海路段接連流標，引起地方關注。

高公局解釋，受美伊戰爭及南部地區案量龐大影響，部分大宗資材如鋼筋、混凝土、AC、塑膠等，以及技術工資價格劇烈波動，影響廠商投標意願。小港段已經重新上網公告招標，預計8月初開標，另外臨海段及鳳寮段皆在檢討中。

除工程發包不順之外，國7全長23公里，沿途設七處交流道，大寮地區鄉親憂心鳳寮交流道恐對台1線鳳屏一路帶來交通壅塞。立委林岱樺認為，設計單位應檢討鳳屏一路沿線的道路斷面配置，並規畫設置「偏心左轉車道」或進行車道瘦身，透過交通工程手段增加直行車道的流量，全力紓解潛在車流。

高公局回應，由於國7通車將可串連台88及高屏二快進而發揮分流效果，因此對台1線的交通影響有限，至於平面道路交匯路口方面，刻由高雄市政府邀集專家學者辦理路型審議中，本局將依審議結果優化精進。

高速公路 車道 高公局

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