中央擬修法將食安監測計畫改核定制 強化分級管理

中聯油品案延燒，衛福部長石崇良今天說，法律已要求一定規模以上業者建立食品安全監測計畫，但未要求送中央主管機關核定，因此這次修法增訂食品安全監測計畫須報中央核定，盼強化分級管理，「高風險原料採取較高規格製程」。

中聯「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標，受影響下游業者高達上千家，衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布第三方獨立調查結果，衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，調查發現巴西黃豆原料品質控管不良。

魏任廷說，中聯原本黃豆驗收熱損粒原管制基準為0.5%以下，114年6月4日巴西豆驗收熱損粒管制基準調整至5%以下，今年上半年度黃豆原料共6船批，美國2船批、巴西4船批，依現有資料辨識，苯駢芘風險較高為特定來源或船批黃豆原料。

調查顯示，油品製程同樣有問題，在水合脫膠環節，脫膠油磷脂質管制基準為5000ppm以下，但調閱品保製程及成品分析日報表，中聯今年4月迄今多筆磷脂質高於5000ppm以上，與管制基準不相符。

魏任廷進一步表示，經業者說明，品保於今年4月起已有開立不符合及矯正措施處理單相關紀錄，至6月這個現象仍持續發生，顯示中聯的品質管制異常未落實改善，製程未依原料品質差異調整參數。

另外，在白土脫色階段發現白土添加量不足，巴西豆白土添加管制基準應該為1.1%，調閱現場的脫色操作紀錄表，查今年4月迄今多筆巴西豆白土添加比例不足，數據介於0.47至0.79%，與管制基準不相符。

魏任廷表示，經業者說明，精製黃豆油品質管制工程圖脫色步驟，是使用白土，這個管制基準為參考值，主要以脫臭油顏色為基準。對於已知苯駢芘風險較高黃豆原料，甚至放寬品質管制工程圖黃豆熱損粒標準，增加苯駢芘超標風險。

魏任廷表示，中聯更未提高原料及產品檢驗頻率，對於經常性異常製程參數，未積極進行矯正措施，提升製程穩定性，避免風險，也無建立因應風險製程調整策略，經查製程僅設置1項物理管制點，未對苯駢芘建立相關管制措施。

魏任廷說，中聯案多為業者內部管理不當，也無及時預警機制。專家建議未來針對業者自主管理部分，應於食品安全衛生管理法部分條文予以強化，以法律規範來強化源頭、製程與品質管理及外部稽查等，以監督廠商健全食品安全衛生管理制度，避免相關風險及事件發生。

石崇良說，這次調查結果顯示，苯駢芘的風險來源是黃豆原料較差，與後續製程未有降低苯駢芘含量，如脫膠、脫色等程序未發揮效果。原料來源並非絕對代表最後產品一定會超標，而是代表具有一定風險，因此需要建立風險管制機制，進行分級管理。

石崇良說，未來必須建立風險分級制度，依照不同原料來源調整製程，非所有原料都採用相同的標準製程，如美國黃豆風險較低、巴西黃豆風險較高，其製程就應有所調整，不能完全相同。這是食品安全監測計畫核心精神，原料一致可採用一致製程；若原料風險不同，製程應隨之調整。

石崇良表示，食品安全衛生管理法第7條已要求一定規模以上業者建立食品安全監測計畫，但目前並未要求送中央主管機關核定，因此這次修法草案已增訂，食品安全監測計畫須報中央主管機關核定，盼強化分級管理，高風險原料採取較高規格製程，避免類似食安事件再發生。

至於外界曾質疑是「脫臭」導致苯駢芘超標，這次調查顯示，食品工業發展研究所副所長楊炳輝表示，從調查結果來看，脫臭製程的溫度與真空條件都沒有超過正常範圍，因此可以判斷，苯駢芘並非在脫臭製程中產生。

楊炳輝說，研判苯駢芘主要與巴西黃豆原料品質較差有關，再加上業者在製程環節未確實落實食品安全監測計畫，因此可說是「先天不良、後天失調」所造成。

至於中聯黃豆原料驗收標準，從原本熱損粒管制基準為0.5%調整為5%。楊炳輝表示，業者說明調整原因是配合採購合約，與巴西供應商簽訂即以熱損粒5%作為允收標準。這項允收標準相對寬鬆，但依過去1年驗收資料來看，實際最高熱損粒數值約為0.57%。