第三屆香港國際指揮大賽 16強初賽入圍名單公布

由香港小交響樂團主辦，第三屆香港國際指揮大賽公佈16位入圍初賽參賽者名單。16名入圍者來自中、英、德、瑞士、荷、西班牙、義大利、捷克、希臘、澳洲及哥倫比亞。

根據香港小交響樂團（Hong Kong Sinfonietta）今天發布的新聞資料，這次大會共收到215名來自38個國家或地區的參賽者報名，迴響熱烈。入圍者將於2027年1月底到香港進行三輪淘汰賽，角逐冠、亞、季軍，樂團大獎及觀眾大獎。

初賽參賽者遴選在6月底舉行，由評審聯合主席香港小交響樂團桂冠音樂總監葉詠詩、香港小交響樂團音樂總監柏鵬 （Christoph Poppen）以及香港小交響樂團樂團首席格德霍特 （James Cuddeford） 共同選出16名入圍者晉身初賽，入圍名單包括阿吉雷（SamuelAguirre）等16位。

首兩屆香港國際指揮大賽分別於2018年及2023年舉行，旨在為35歲或以下的青年指揮開拓眼界，累積更多在亞洲的發展機會。第三屆香港國際指揮大賽冠軍得主將可獲得獎金港幣20萬（約新台幣82萬）、未來樂季指揮香港小交響樂團的音樂會，以及與評審團成員實習的機會。

今年評審團成員為聯合主席/香港小交響樂團桂冠音樂總監葉詠詩、聯合主席/香港小交響樂團音樂總監柏鵬（Christoph Poppen）、西班牙索菲婭王后音樂學院指揮系系主任及英國北方皇家音樂學院指揮系國際主任帕斯奎（Nicolás Pasquet）、高雄衛武營藝術文化中心藝術總監簡文彬。

其他評審還有德國karsten Witt音樂經理人公司總監胡弦月（Xenia Groh-Hu）、韓國KBS交響樂團藝術策劃總監孫維梨、香港小交響樂團樂團首席格德霍特（James Cuddeford）及小提琴家呂灝然。