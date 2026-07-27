中聯何時復工？ 衛福部：須提改善計畫先送台中市核定

中聯油脂苯駢芘超標事件爆發後停工至今，隨著第三方調查報告出爐，外界關注中聯何時才能恢復生產。衛福部長石崇良表示，中聯若要復工，必須提出完整的復工改善計畫，由轄管機關台中市政府審查核定後，才能恢復生產。中央也將把第三方調查報告及改善建議提供給台中市政府，作為後續監督與審查的重要依據。

目前市面部分食用油供應仍受到影響，何時能恢復正常供貨？石崇良指出，依法中聯不能直接復工，必須先完成改善措施，提出復工計畫，經主管機關審查通過後才能恢復生產，相關程序仍須依規定辦理。

石崇良強調，中聯油案的第三方調查已釐清中聯問題並非設備異常，而是原料風險管理、製程管控及食品安全監測機制均有缺失，因此復工重點並非單純恢復設備運轉，而是必須確認整體食品安全管理制度已完成改善。

依調查報告，中聯未依原料風險調整製程，也未將苯駢芘納入HACCP危害分析的重要管理項目，自主檢驗頻率及製程監控亦有不足。石崇良說，中央將把第三方調查結果及改善建議，一併提供給台中市政府，作為審查中聯復工計畫的重要依據，必要時也會提供技術協助，協助地方確認業者是否已完成改善措施。

此外，行政院已提出食安法修正草案，未來將要求一定規模或高風險食品業者的食品安全監測計畫，須報中央主管機關核定，並強化自設實驗室認證、自主檢驗及製程管理，希望藉由制度改革，避免類似事件再次發生。

石崇良表示，復工並沒有既定時程，關鍵在於業者是否能提出符合要求的改善計畫，並經主管機關確認已落實各項食品安全管理措施。在完成法定程序前，中聯仍不得恢復生產。