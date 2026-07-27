豪雨狂炸中南部！台鐵后里-豐原東正線「水淹軌面」 部分列車延誤

青春不是一段被收進畢業紀念冊的日子，而是聽見音樂就想跟著唱、看到舞台就忍不住靠近，和朋友一句「走啦！」就能立刻出發的衝動，今夏最有青春氣味的2026屏東青春祭 Come back！，將於8月14日（五）至8月16日（日）在屏東公園熱力登場，集結音樂演出、學生社團、特色市集、美食、街舞與拍照打卡體驗，每日下午1時起全面開放，而且全區免費入場，要讓大家一次找回自由、熱血又不設限的青春。 今年活動以多元舞台串起三天不同風格。8月14日、15日大舞台由熱音接力開唱，首日演出時間為下午4時至晚間9時，15日則自下午2時一路唱到晚間9時；8月16日大舞台交棒給熱舞演出，從下午2時至晚間9時，用節奏與舞步為青春祭壓軸，喜歡木吉他與清新歌聲的民眾，也能在8月14日至16日下午2時至晚間9時前往小舞台，感受民吉演出更貼近人心的現場魅力。 三天卡司各有不同驚喜，8月14日由新生代創作歌手呂允登場，以細膩歌聲唱進青春的時區，邀請南部歌迷與「呂棒們」一起集合；8月15日由粗大Band接棒，把青春裡那些說不出口的煩惱、荒唐與不甘，全部化成最直接的搖滾能量，大聲唱、大聲喊；8月16日則由Rous

2026-07-27 18:00