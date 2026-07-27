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豪雨狂炸中南部！台鐵后里-豐原東正線「水淹軌面」 部分列車延誤
中央氣象署今下午4時40分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，提醒民眾注意雷擊及強陣風；受到午後降雨影響，台鐵后里至豐原站東正線發現有水淹軌面情況，目前以西正線單線雙向行車，上下行列車稍有延誤。
氣象署針對桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等縣市發布豪雨特報；另外，大雨警戒區有新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣，影響時間從今天下午持續到晚間。
台鐵公司表示，后里至豐原間東正線（K177+400~600處）水淹軌面，目前以西正線單線雙向行車，上下列車稍有延誤，影響車站包含后里、豐原，預計恢復時間為晚間6時30分。從台鐵官網可見，不少列車也因此受到影響，延誤時間6至20分鐘，包含135次彰化至花壇的自強號延誤19分鐘、2541次台中港至清水的區間車延誤13分鐘、3238次仁德至保安的區間車延誤12分鐘。
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