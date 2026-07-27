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豪雨狂炸15縣市持續到晚間 台中機場暫停地面作業「部分航班恐延誤」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時40分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時40分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時40分針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，提醒民眾注意雷擊及強陣風；此外，受到午後陣雨影響，台中機場今下午4時54分起暫停地面作業，部分航班恐延誤，與台中機場有航班往來的機場也連帶受到影響。

氣象署針對桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等縣市發布豪雨特報；另外，大雨警戒區有新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣，影響時間從今天下午持續到晚間。

氣象署表示，南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣有局部大雨或豪雨，新北以南及台東地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

 受到降雨影響，交通部民航局也指出，雷雨當空，台中機場16：54起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局表示，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

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