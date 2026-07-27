影／紅霞颱風癱瘓金廈中轉！ 500名滯留旅客大鬧機場、包圍航警

又來了！受紅霞颱風影響，金廈小三通25日全天停航，雖然當天金門往返台灣航班維持正常起降，但大量原本規畫搭金門班機返台的「中轉客」，因無法搭船銜接既定班機，隔天返抵金門後又遇上班班客滿，連續兩天滯留金門機場等待候補。今天下午因久候未果，部分旅客情緒失控，在聯合候補櫃檯前高喊「我要回家」，大鬧機場的行徑，讓不少在地民眾看了都搖頭。

據了解，金門尚義機場今天現場候補旅客約600多人，不少人從昨天開始就在機場苦等，候補號碼甚至排到近千號。下午2時許，部分中轉旅客因等待超過一天仍遲遲無法補上機位，就聚集在聯合候補櫃檯前抗議，不斷高喊「我要回家」。

現場一度因旅客情緒失控而爆發衝突，除了有人飆罵服務櫃檯的人員外，甚至還包圍航警的安檢線，影響正常旅客通行，引發其他旅客不滿，雙方一度爆發口角，現場氣氛相當緊繃，航警也立即出面維持秩序。

在現場候補兩天的林姓婦人表示，她和朋友從台北前往廈門自由行，原本規畫經金門搭乘小三通往返，不料25日遇上小三通停航，錯過原訂返台班機，昨天趕回金門後才發現所有航班早已客滿，根本買不到機票。她說，今天中午到機場抽候補已拿到將近1000號，只希望政府能協助大家早點返家。

另一名陳姓女子則表示，她先是在廈門受困一天，回到金門後又連續候補兩天，直到下午終於等到軍機疏運通知，順利補上座位。她說，第一次搭乘軍機，心情既緊張又開心，「至少終於可以回家了。」

為紓解大量滯留旅客，相關單位緊急協調國軍加開3架次軍機，包括金門飛台北2班、金門飛高雄1班，協助候補旅客返台，也讓部分已苦候兩天的旅客終於順利離開金門。

大鬧機場事件也再次引發金門居民對「中轉客」的不滿，有居民認為，近年利用金門往返廈門的中轉旅客大增，平日大量占用有限航空運能，導致居民返台、返鄉經常一票難求，如今遇上天候因素滯留，又要求政府加派軍機疏運，實在太離譜，「軍機不是這樣用的」。

也有居民表示，金門居民往返台灣幾乎只能依靠航空運輸，但中轉旅客前往大陸其實還有其他路徑可選擇，如今卻大量利用金門有限的交通資源，一旦受天候影響就把情緒發洩在第一線服務人員身上，甚至影響其他正常旅客通關，令人難以認同。

國防部今天出動3架次軍機協助輸運旅客返台，旅客排隊等待登記作業。記者蔡家蓁／攝影

受紅霞颱風影響，大量原本規畫搭金門班機返台的「中轉客」，因無法搭船銜接既定班機，隔天返抵金門後又遇上班班客滿，連續兩天滯留金門機場等待候補，國防部今天出動3架次軍機協助輸運旅客返台。記者蔡家蓁／攝影