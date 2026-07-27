審計部：消防防災APP下載率低 避難資訊不同步

審計部表示，為提升社會韌性，內政部消防署建置消防防災e點通APP，但推估民眾下載率僅約2.48%，且此APP與警政服務APP的防空避難處所資訊不一致。內政部回應，截至今年3月下載量有增加，且兩個APP將同步更新介接功能。

審計部近日發布114年度中央政府總決算審核報告指出，為推動全民防災及提升社會韌性，消防署於民國111年推出「消防防災e點通APP」，結合平時防災準備、災時避難導引與即時示警推播等功能，提供民眾迅速、直覺且精準的災防資訊服務，讓民眾可於第一時間掌握災害風險並採取適當行動。

審計部說，依據台灣網路資訊中心113年台灣網路報告與內政部114年8月戶口統計資料推估，應有1378萬餘人具備行動網路使用能力，但截至114年8月底，消防防災e點通APP累計下載次數僅34萬2393次，占推估具備行動上網能力人口的2.48%，民眾下載使用率尚待提升。

審計部表示，消防防災e點通APP建置離線地圖下載功能，涵蓋防空避難處所、急救站、民生必需品配送站、急救醫院及救濟站等重要位置資訊，可提供民眾於戰時或重大災害造成斷網斷訊時，運用離線地圖取得避難路線、避難設施位置等關鍵資訊。但消防署沒有離線地圖下載次數統計功能，未能掌握下載情形，不利後續分析檢討宣導成效及調整推廣策略。

另外，審計部指出，114年9月公布的新版台灣全民安全指引，有建議民眾下載消防防災e點通APP及警政服務APP，以掌握離家最近的防空避難設施。但這兩個APP所載防空避難處所資訊不一致，易使民眾誤判避難地點，增加災時風險。

決算報告中指出，以上問題經審計部函請內政部改善，內政部回應表示，截至115年3月底止，消防防災e點通APP下載量43萬7836次，已較114年8月底增加9萬5443次，將持續透過社群網路媒體、官方網站及電視媒體宣導，以提升民眾下載及使用意願。

內政部指出，已將消防防災e點通APP離線地圖下載人數統計功能納入115年度增修功能項目，將持續加強宣導民眾運用，並掌握下載情形。此外，針對防空避難處所資訊，消防防災e點通APP已比照警政服務APP呈現方式修正完竣，並將辦理同步更新介接功能。