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迎10月僑民返鄉潮！國慶玩台灣 僑委會每人補助3000元起

中央社／ 台北27日電
僑委會迎接10月僑民返國潮，針對參與國慶活動、自費進行國旅的僑民祭出補助方案，3天2夜以上旅遊每人補助3000元，若赴花東地區每人補助增為4000元。機場示意圖。圖／AI生成
僑委會迎接10月僑民返國潮，針對參與國慶活動、自費進行國旅的僑民祭出補助方案，3天2夜以上旅遊每人補助3000元，若赴花東地區每人補助增為4000元。機場示意圖。圖／AI生成

僑委會迎接10月僑民返國潮，針對參與國慶活動、自費進行國旅的僑民祭出補助方案，3天2夜以上旅遊每人補助3000元，若赴花東地區每人補助增為4000元。

僑委會今天舉辦「115年10月慶典僑胞旅遊活動說明會」，僑商處長莊雅淑以及原委會、新北市政府官員與會。

今年國慶晚會10月9日在新北市舉行，國慶大會及國慶煙火10月10日登場。莊雅淑表示，欲返國參加國慶活動的僑民，個別報名時間為7月10日至9月20日，團體報名是7月10日至8月30日，可採網路、傳真或通訊報名。由於部分活動有名額限制，報名時務必勾選參加項目。

此外，僑民可於10月5日至10月9日上午9時到下午6時，前往僑委會115年十月慶典回國接待服務處報到，經審核符合參加資格者將發給僑胞證，憑僑胞證參加國慶晚會和國慶大會。

僑委會另說明，返國參加國慶活動的僑民若自費進行國內3天2夜以上旅遊，僑委會每人補助新台幣3000元，另為振興花東地區觀光，旅遊行程有赴花蓮縣或台東縣者，每人補助金額增為4000元。僑民入境日期需為今年8月1日之後，申請時間為9月20日到10月31日。

關於國內旅遊，原民會提出全台34條部落旅遊路線，今年新增屏東縣3條路線，包括大武部落漁獵小旅行、高士部落傳統婚旅體驗以及安坡部落童玩王國。花蓮縣光復部落觀光路線照常開放。新北市府說，新北市近期有捷運三鶯線通車試營運以及淡江大橋開通，僑民今年返國旅遊有新選擇。

僑委會「10月慶典活動專區」，可供查閱相資訊：https://doubleten.taiwan-world.net/event-know.html

國慶 僑委會 原民會 台灣

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