水利署：2026年上半年水庫清淤突破1,020萬立方公尺

水利署統計2026年上半年全國主要供水水庫已完成清淤1,020萬立方公尺，約達全年清淤目標2,006萬立方公尺的5成，整體執行進度超前。今年春季部分地區降雨偏少，水利署在兼顧供水安全前提下，配合水情調度推動各項清淤工作，待6月梅雨挹注、水情回穩後，即全面恢復抽泥作業，加速辦理各項清淤工程，持續朝全年目標邁進，為提升供水穩定及水庫永續經營奠定良好基礎。

水利署表示，台灣地形陡峻、地質脆弱，颱風豪雨期間集水區易挾帶大量泥砂進入水庫，造成淤積並影響蓄水容量及供水穩定。為有效維持水庫庫容，經濟部自2016年推動「水庫庫容有效維持綱要計畫」，針對13座主要供水及淤積較嚴重水庫，加強推動減淤及清淤工作。

水利署統計2017年至2025年平均年清淤量達1,463萬立方公尺，約為計畫推動前（2010年至2016年）平均年清淤量的2.5倍，整體清淤量能已大幅提升。水利署並依不同水情採行低水位陸挖、高水位抽泥及颱洪期間水力排砂等多元清淤策略，落實全年清淤不中斷。

水利署表示，2025年全國水庫清淤量達1,929萬立方公尺，創歷史新高，另把握丹娜絲颱風及後續豪雨高泥流時機辦理水力排砂362萬立方公尺，創歷史次高紀錄；依據近3年(2023~2025年)平均清淤量，石門、阿公店、牡丹、仁義潭、澄清湖、明德、白河等7座主要供水水庫清淤量已高於入庫平均來砂量，曾文水庫亦已達進出平衡，顯示推動清淤成果已逐步展現，水庫有效庫容持續回升。

水利署指出，今年上半年因應春季水情及供水需求，中部鯉魚潭水庫及南部曾文、烏山頭、南化等水庫曾配合供水調度調整抽泥作業，待6月梅雨挹注、水情回穩後，即全面恢復抽泥並積極趕辦各項清淤工程，今年上半年全國水庫清淤量已達1,020萬立方公尺，執行進度超前。其中，曾文水庫自2025年新增第4艘抽泥船後，抽泥量能持續提升，4艘抽泥船全天候運轉，大幅提升清淤效率，上半年已完成291萬立方公尺，達年度目標50%。

此外，水利署指出，石門、鯉魚潭、高屏溪攔河堰等重要供水設施亦持續依水情加速辦理抽泥及陸挖作業，其中高屏溪攔河堰在上半年完成陸挖176萬立方公尺，已達成年度目標約75%，為下半年颱洪期間及枯水期供水預作準備，並期盼全年清淤成果再創佳績。

水利署強調，在新建水庫日益困難的情況下，維持既有水庫有效庫容是提升供水韌性最重要的工作之一。未來除持續精進抽泥設備、施工量能及把握颱洪期間適時辦理水力排砂外，也將持續與農業部林業及自然保育署、農村發展及水土保持署透過「水土林聯繫平台」深化合作，從源頭加強集水區保育、減少泥砂入庫，落實「源頭減砂、庫區清淤、適時排砂」三管齊下策略，持續提升水庫永續經營能力與供水韌性，因應極端氣候帶來的挑戰。