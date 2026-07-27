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幼兒誤吞異物送醫「值一班遇四位」 兒科醫急喊：這些東西快收好

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童急診科醫師吳昌騰透露自己在短短一個急診班裡面，就接連遇到了四位因為「誤吞異物」而被緊急送到急診就醫的小朋友。示意圖／ingimage
兒童急診科醫師吳昌騰透露自己在短短一個急診班裡面，就接連遇到了四位因為「誤吞異物」而被緊急送到急診就醫的小朋友。示意圖／ingimage

居家照顧嬰幼兒的過程中，環境中的小物件常隱藏著不可忽視的安全危機。兒童急診科醫師吳昌騰近日在臉書粉絲專頁分享兒科急診發生的真實診間故事，透露自己在短短一個急診班裡面，就接連遇到了四位因為「誤吞異物」而被緊急送到急診就醫的小朋友。這項驚人的診間現象，再次為所有家有幼童的家長們敲響了居家照顧與環境安全管理的警鐘。

吳昌騰醫師詳細列出當天遇到的四起兒童誤吞案例，第一位是誤吞了硬幣，第二位是被魚刺梗住，第三位是把紙箱碎紙和膠帶誤吞吃進去，而最後一位則是誤吞了防蚊貼片。醫師分析指出，幼兒特別是一到三歲的孩子，正處於喜歡用嘴巴探索世界的發展階段，這個時期的孩子看到東西就會去拿，拿到東西後會摸，摸完之後就會順手放進嘴巴裡，因此任何拿得到的物品都可能變成口中的「玩具」。

針對幼兒的這項行為特性，吳昌騰醫師特別公開提醒廣大家長，家中的錢幣、鈕扣電池以及小磁球（巴克球）等危險物品，都應該妥善收納並放置在孩子完全拿不到的地方。此外，像是防蚊貼片、乾燥劑或是日常藥物等物品，家長也絕對不能因為它們「看起來不像食物」就掉以輕心，隨手亂放很容易導致好奇的幼兒誤食發生危險。

醫師強調，雖然部分幼兒誤吞的異物最後可以平安排出體外或順利取出，但有些危險異物卻可能造成嚴重的食道受損、食道破裂，甚至引發腸胃穿孔而危及生命健康。吳昌騰醫師期許透過每一次的診間故事分享與衛教提醒，能有效提升家長的警覺心，減少孩子因為誤吞異物而必須跑兒科急診的情況發生。

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