東野圭吾大腸癌病逝！國人每年逾萬人罹癌 早期幾乎沒症狀

日本知名推理小說作家東野圭吾本月23日過世，享壽68歲，日媒報導，東野是死於大腸癌。東野出道近40年，寫過許多暢銷作品，包括得到直木賞的《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》等，日本國內累積銷售量在2023年已經超過1億本。

大腸直腸癌為目前國人最常見的癌症，依衛福部統計，大腸直腸癌發生人數已高居癌症發生人數首位，同時也是國人十大癌症死亡原因第三位，每年罹患人數約一萬多人，更有逾7000人死亡。

大腸直腸癌的危險因子包括年齡（五十歲以上）、動物性脂肪攝取過量、肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史等，不過過去研究顯示大腸直腸癌患者當中有家族病史的不超過兩成，主要成因還是年齡與飲食生活習慣所致。

大腸直腸癌的形成與發展，一般由良性腺瘤經5至10年逐步演變為浸潤癌，其初期進展速度相當緩慢。當演變為癌症之後，各期的長期預後大不同。

當中第一期大腸直腸癌治療5年存活率近9成，第三期大腸直腸癌5年存活率則不到6成，第四期甚至在2成以下，因此早期發現、早期治療是戰勝大腸直腸癌最重要的原則。

大腸直腸癌在初期幾無症狀，等到有出血、排便習慣改變或體重減輕，多半都已經進展至第二、三期以上。

至於，如何預防並早期發現大腸癌？

1. 養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。

2. 養成每天運動習慣。

3. 養成定期篩檢的習慣。

目前據歐美國家經驗，每一至二年糞便潛血篩檢約可下降18％至33％的大腸癌死亡率。

糞便潛血檢查是檢查糞便表面是否有肉眼看不出來的血液，由於大腸癌的腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出，所以透過糞便潛血檢查能早期發現大腸癌或息肉個案，並經由大腸鏡檢查作進一步診斷，及早接受治療，進而阻斷癌症的發生與進展，才能減少大腸癌的傷害。

衛福部目前補助45至74歲民眾，40至44歲具家族史民眾每2年一次定量免疫法糞便潛血檢查；可持健保卡到健保特約醫療院所檢查，檢查服務資訊請洽當地衛生局（所）、健康服務中心查詢。