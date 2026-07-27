青春回來了！2026屏東青春祭8月14日起連嗨三天 音樂、街舞、市集免費玩到夜晚

青春不是一段被收進畢業紀念冊的日子，而是聽見音樂就想跟著唱、看到舞台就忍不住靠近，和朋友一句「走啦！」就能立刻出發的衝動，今夏最有青春氣味的2026屏東青春祭 Come back！，將於8月14日（五）至8月16日（日）在屏東公園熱力登場，集結音樂演出、學生社團、特色市集、美食、街舞與拍照打卡體驗，每日下午1時起全面開放，而且全區免費入場，要讓大家一次找回自由、熱血又不設限的青春。

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

今年活動以多元舞台串起三天不同風格。8月14日、15日大舞台由熱音接力開唱，首日演出時間為下午4時至晚間9時，15日則自下午2時一路唱到晚間9時；8月16日大舞台交棒給熱舞演出，從下午2時至晚間9時，用節奏與舞步為青春祭壓軸，喜歡木吉他與清新歌聲的民眾，也能在8月14日至16日下午2時至晚間9時前往小舞台，感受民吉演出更貼近人心的現場魅力。

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

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三天卡司各有不同驚喜，8月14日由新生代創作歌手呂允登場，以細膩歌聲唱進青春的時區，邀請南部歌迷與「呂棒們」一起集合；8月15日由粗大Band接棒，把青春裡那些說不出口的煩惱、荒唐與不甘，全部化成最直接的搖滾能量，大聲唱、大聲喊；8月16日則由Rouser與布萊克薛薛帶來街舞壓軸，以屏東對味的舞蹈傳承與舞台爆發力，讓現場氣氛一路升溫。

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

青春祭不只可以看表演，更能親自走進其中，8月14日至15日規劃學生社團攤位，讓年輕世代展現創意、興趣與行動力；活動期間另有特色攤位市集與美食選擇，無論想尋找有趣小物、挖掘新鮮品牌，或和朋友邊吃邊逛，都能在午後一路待到夜晚。現場也設置獨立打卡定點，讓每一次相聚、每一張合照，都成為暑假裡值得收藏的青春證明。

這場活動沒有青春門檻，也不需要華麗裝備，只要帶著想放鬆的心情、約上幾位很久沒見的朋友，就能在音樂、笑聲與舞步之間，找到屬於自己的節奏。那些總說「下次再約」的人，這次別再讓下次變成明年；快把活動資訊丟進群組、tag那位最難約的朋友，8月14日至16日一起到屏東公園報到。

「2026屏東青春祭 Come back!」每日下午1時起展開，所有活動免費入場，這個夏天，不必遠行也能遇見最自由的舞台、最真實的聲音與最熱鬧的青春。三天都來，或挑一天來，只要你願意出發，青春就在屏東公園等你回來。