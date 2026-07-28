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椰子水消暑又補水！中醫示警「5類人」別喝 生椰美式也踩雷

遠見／ 文／洪毓琪
椰子水天然、熱量相對低，不少人把它當成每天補充水分的選擇。但從中醫觀點來看，並非人人都適合長期或大量飲用。圖/123RF
椰子水天然、熱量相對低，不少人把它當成每天補充水分的選擇。但從中醫觀點來看，並非人人都適合長期或大量飲用。圖/123RF

炎炎夏日，一杯清甜的椰子水是不少人消暑首選，近年「生椰美式」、「生椰拿鐵」更掀起風潮，讓椰子水成為熱門健康飲品。由於天然、熱量相對低，也讓不少人把它當成每天補充水分的選擇。不過，椰子水真的適合天天喝嗎？馬偕紀念醫院中醫婦科主任瞿瑞瑩表示，從中醫觀點來看，椰子水屬寒涼性較明顯的食材，雖具有清熱、生津等作用，但並非人人都適合長期或大量飲用。若喝錯時機、體質不合，反而可能造成腸胃不適，甚至加重部分症狀。

椰子水有哪些功效？中醫：清熱、生津、利尿

瞿瑞瑩指出，椰子水性味甘、淡，偏寒涼，在中醫主要具有 3 項作用：

清熱解暑：有助緩解暑熱帶來的不適。

生津止渴：改善炎熱天氣造成的口乾舌燥。

利尿導滯：促進水分代謝，有助身體調節水液。

因此，夏天因高溫流汗較多、感到口乾舌燥或輕微中暑時，適量飲用常溫椰子水，確實有助生津止渴、舒緩暑熱。

椰子水可以天天喝嗎？中醫：不建議當成每日補水飲品

雖然椰子水具有消暑作用，但瞿瑞瑩提醒，並不建議將椰子水當成每天大量飲用的補水飲品。

她表示，從中醫理論來看，椰子水屬寒涼性較明顯的食材，若長期大量飲用，尤其體質偏虛寒者，可能增加腹瀉、腸胃不適或寒性症狀的風險。

許多人會拿椰子水與水梨相比。瞿瑞瑩指出，水梨經過燉煮後，性味會較溫和；但椰子水即使加熱或入菜，其寒涼特性仍不易改變，因此並不會因為煮過就變成溫補食材。

此外，也不建議在大量流汗、剛曬完太陽後立刻飲用冰鎮椰子水。她表示，從中醫觀點而言，低溫刺激加上椰子水本身偏寒，容易增加腸胃負擔，敏感體質者可能出現腹瀉、腹痛或咳嗽等不適。

哪些人不適合天天喝椰子水？這５類族群要特別留意

瞿瑞瑩提醒，椰子水並非不能喝，而是應依照個人體質、健康狀況及飲用時機調整。尤其以下 5 類族群，更應避免大量或天天飲用。

1. 脾胃虛寒體質

平時容易手腳冰冷、腹瀉、吃冷食就拉肚子，或喝冰飲容易胃痛、胃脹的人，即使飲用常溫椰子水，也不建議一次大量或長期天天飲用。

2. 腎功能不全患者

椰子水含有較高的鉀離子，腎功能不佳者若大量飲用，可能增加電解質失衡的風險，因此建議先與醫師討論後再飲用。

3. 癌症治療中的患者

部分癌症患者在治療期間容易出現口乾、燥熱等不適，但是否適合飲用椰子水，仍應依個人病情、治療方式及飲食限制評估，不宜自行大量飲用。

4. 孕婦

孕婦是否適合飲用椰子水，也應依個人體質而定。

瞿瑞瑩表示，部分孕婦若因天氣炎熱感到燥熱，可適量飲用常溫椰子水；但由於椰子水寒涼性較明顯，不建議大量或天天飲用。若屬高風險妊娠，或有妊娠糖尿病、腎臟疾病等特殊狀況，建議先與醫師討論。

5. 生理期女性

生理期可以喝椰子水嗎？答案是「視體質而定」。

若平時容易手腳冰冷、經痛、腹瀉或經期不適較明顯，屬虛寒體質者，並不建議在月經期間飲用椰子水，以免加重不適。

若平時容易口乾、便秘、怕熱、經血顏色偏深，屬燥熱體質者，在炎熱天氣下可適量飲用常溫椰子水，但仍不宜過量。

瞿瑞瑩提醒，中醫講究辨證論治，同樣一種食物，是否適合食用，仍應依個人體質判斷，而非所有人都適用相同原則。

生椰美式、生椰拿鐵比較健康？中醫：腸胃敏感者別天天喝

近年生椰美式、生椰拿鐵成為熱門飲品，不少人認為比含糖飲料更健康。不過，瞿瑞瑩提醒，天然不代表適合天天飲用。

她解釋，咖啡本身具有刺激胃酸分泌及利尿作用，而椰子水性偏寒，兩者搭配後，可能增加對腸胃道的刺激。

尤其本身就有胃食道逆流、胃炎、胃痛、腹脹、腸躁症，或容易腹瀉的人，更應避免天天飲用。女性若正值生理期，也可能因寒涼刺激而使腸胃更加敏感。

若真的想喝生椰咖啡，建議適量即可，避免空腹飲用，也不要以此取代白開水。

椰子水可以入菜嗎？可以，但仍要注意飲用量

除了直接飲用，椰子水也常被用來料理，例如，近年流行的椰子雞湯，就是利用椰子水自然的甜味，讓湯頭更加清爽。

不過，瞿瑞瑩提醒，椰子水即使經過燉煮，其寒涼特性仍不易改變。 因此，椰子雞湯並不屬於溫補藥膳，建議適量食用即可，不宜將湯頭大量飲用。

夏天推薦２道椰子食療

椰子山藥雞湯

適合族群： 夏季食慾較差、希望補充營養者。

椰子水搭配山藥、雞肉與薑片，可兼顧清爽與營養。其中山藥有助健脾，雞肉可補充蛋白質，薑片則能平衡部分寒涼特性，適合夏季適量食用。

椰香銀耳百合蓮子湯

適合族群： 容易口乾舌燥、睡眠品質不佳、夏季燥熱者。

銀耳、百合與蓮子具有滋潤、生津的特性，搭配椰子水可作為夏日甜湯。不過仍建議少糖、常溫食用，避免冰鎮後一次大量食用。

中醫師提醒：消暑不是愈寒愈好，而是喝對體質、時機與份量

夏天天氣炎熱，想喝冰飲、吃水果消暑是人之常情，但瞿瑞瑩提醒，真正健康的消暑方式，不是愈寒愈好，而是依照體質，掌握「適量、適時、不過量」三個原則。

若因高溫流汗、輕微中暑而感到口乾舌燥，適量飲用一杯常溫椰子水，有助生津解暑；但若只是因天氣炎熱，就天天一整顆、一整瓶椰子水當水喝，反而可能增加腸胃負擔。

若想在夏季消暑，中醫建議可適量選擇綠豆、薏仁、銀耳、百合、蓮子等性味較平和的食材。至於西瓜、梨子、火龍果等偏涼水果，以及冰鎮椰子水，都應避免一次大量食用。

依照體質選擇適合自己的消暑方式，才能在退火的同時，也兼顧身體平衡。

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（本文出自2026.07.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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